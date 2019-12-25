Каких разговоров стоит избегать, если собеседник зол или расстроен

По природе человек наделен инстинктом самосохранения. который помогает выбрать правильные действия в сложных ситуациях. но зачастую работа этого инстинкта может давать в сбои в той или иной ситуации. Например, боясь за себя или близких мы четко понимаем, как действовать, но в приступе злости не контролируем себя. И наоборот, злость активирует работу мозга и инстинкта самосохранения, а страх приводит в тупик. Эти процессы сугубо индивидуальны.

Окружающие, наблюдая растерянность и расстройство человека, охваченного негативными эмоциями, спешат на помощь действиями или советом. А нужна ли эта помощь и уж тем более совет? Полезен ли он в данной ситуации?

Психологи проводили многочисленные исследования, результаты которых показали, что человек находящийся под воздействием негативных эмоций недостаточно полно осознает последствия своих действий и неверно трактует советы окружающих. Таким образом, выход из затруднительного психологического состояния затягивается и становится более болезненным.

Фразы, которые «небезразличные» бросают в адрес взвинченного человека, такие как: успокойся, все будет хорошо, слезами горю не помочь и так далее, скорее вызывают обратную реакцию.

Психологи категорически запрещают использовать для успокоения следующие фразы и аргументы:

«Не расстраивайся из-за ерунды»

Вам совсем неизвестно насколько ситуация болезненна для человека и является ли раздражающий фактор для него ерундой. То, что ерунда для мужчины, как правило, очень важно морально для женщины. Ценности и приоритеты разные у людей различного возраста, профессий, социального статуса и прочих категорий. Стоит лишь сказать, что это ерунда и человек решит, что он один переживает за это и будет чувствовать себя еще более отчаянно и одиноко в своей проблеме.

Кроме того осознание масштабности проблемы и выход из нее поможет человеку в дальнейшем иначе реагировать на подобные ситуации.

Коронное «Успокойся»

Эмоциональная неуравновешенность – главная проблема таких состояний, они зачастую не поддаются контролю. Альтернативой банальной фразе послужат предложения прогуляться, посетить кино или просто съесть что-нибудь вкусное. Отвлекайте человека от проблемы так, что бы это было на уровне его подсознания.

«Всё будет хорошо»

Частота повторений этой фразы приводит к полной ее неэффективности, в неё просто-напросто не верят. Она приводит в еще большее отчаяние.

Еще ряд фраз, которые предполагают сравнение с другими ситуациями или пренебрежение важностью сложившейся проблемы. Выбирайте разговоры на отвлеченные темы, о позитивом в окружающей действительности.