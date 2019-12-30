Лишний вес после 30: почему женщины поправляются

Барышни, которые переходят в группу 30+, начинают в какой-то момент замечать появление лишних килограмм. После этого начинается постоянный процесс борьбы с лишним весом. Это и диеты, и отказ от сладкого, и фитнес, но килограммы не исчезают. С чем это связано и что нужно делать?

Основные причины

Повод расстраиваться, конечно, есть. Ведь женщины перестают носить любимые вещи, ноги становятся не такими стройными, а на талии появляются новые жировые отложения. Кто-то винит в этом неправильное питание и малоподвижный образ жизни, кто-то любовь к сладкому. Но настоящие причины того, почему женщины после 30 лет начинают резко поправляться, кроются в другом.

Во-первых, в организме женщин после 30-ти начинают происходить гормональные нарушения. Во-вторых, стрессы в жизни, на работе, дома отрицательно сказываются на состоянии здоровья барышень.

Установить истинную причину увеличения массы тела может только врач, который назначит после обследования нужное лечение.

Стресс увеличивает вес

Представительницы прекрасного пола могут попадать в стрессовые ситуации время от времени. Но они не влияют на массу тела. Это единичные случаи, и они не сказываются на объем талии или бедер.

Лишние килограммы начинают появляться под влиянием постоянного или продолжительного стресса, который может развиваться из-за проблем на работе, плохих отношений с мужем, мыслей о том, что не хватает денег и т.д. Из-за этого женщины нервничают постоянно, попадая в стрессовую ловушку. В это время и появляются мысли о еде, поскольку происходит выброс адреналина. Это сигнал для организма, что опасность рядом и необходимо защищаться.

Выброс адреналина истощает силу и энергию, из-за этого увеличивается аппетит и начинается жор. Женщины сразу же начинают стресс заедать, выбирая сладости и что-то жирное, калорийное.

Бороться с голодом в состоянии стресса сложно, а порой вообще невозможно. Женщина много ест, что ведет к постепенному набору массы тела.

Другие результаты стресса

На фоне длительных стрессовых ситуаций могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, что сокращает продолжительность жизни. Бороться со стрессом нужно сразу же, как было установлено, что набор веса связан с ним. Иногда приходиться менять работу, отказываться от общения с людьми, которые провоцируют развитие отрицательных сильных эмоций.

Методы борьбы

Кардинальные перемены не все могут позволить, поэтому нужно справляться подручными средствами:

Выбрав диету или программу похудения, женщина не должна от нее напрягаться и ходить расстроенная. Этот метод должен нравиться и приносить удовольствие.

Еда должна приносить пользу и быть вкусной, даже в состоянии диеты. Отлично помогают справиться со стрессом и избавиться от лишнего веса салат из овощей и зелени.

Нельзя пропускать приемы пищи, поэтому надо организовывать перекусы.

Много времени проводить на свежем воздухе, двигаться, общаться с приятными людьми.

И обязательно много спать, чтобы с утра просыпаться свежей и отдохнувшей.