Почему россияне не хотят больше связывать себя узами брака

По данным статистики в 2018 году распалось практически 65% браков российских граждан. Хотя полвека назад супруги шли на такой шаг крайне неохотно, но с тех пор все изменилось, и количество разводящихся пар с каждым годом только увеличивается.

Пик разводов пришелся на двухтысячные годы, например, в 2002 году распалось почти 84% браков. После этот показатель вроде бы снизился, но, возможно, потому, что регистрировать брак стали реже. Почему же россияне так неохотно идут на такой шаг, как создание семьи?

Брак не показатель

Не так уж и давно семейное положение было важным показателем: если человек к 25 годам оставался холостым, общество взирало на него с подозрением. В то время к 30 годам нужно было уже твердо стоять на своих ногах, находиться несколько лет в браке, иметь, как минимум 2 детей, стабильную работу и жилье.

Сегодня очень редко можно встретить человека, обладающего в таком возрасте всем вышеперечисленным. В современном обществе юноши и девушки взрослеют гораздо позже и не спешат брать на себя ответственность.

Семейное положение еще не совсем утратило свое значение, например, при устройстве на работу предпочтение пока еще отдают женатым мужчинам, считая их более ответственными и благонадежными, но это относится только к сильному полу.

Отношение к браку кардинально изменилось. Он перестал быть основополагающим фактором, превратившись просто в промежуточный период жизни.

Жилищный вопрос

Раньше главную проблему – жилищный вопрос, решало государство. Молодые семьи обеспечивались бесплатным жильем, а вот ныне в 30 лет мало кто может похвастаться собственными квадратными метрами или хотя бы перспективой их приобрести.

Единственный выход – съем жилья или ипотека. Оба варианта довольно дорогостоящие, что приводит к финансовым неурядицам и ссорам в семье. Жить с родителями сейчас не принято, так как возникает еще больше бытовых конфликтов, из-за которых рушатся семьи.

Равноправие

Феминизм также сыграл немаловажную роль в разрушении института семьи. Современные женщины, в отличие от своих бабушек и мам, не желают становиться «хранительницами семейного очага» и взваливать на свои плечи всю черную работу.

Если раньше добытчиком был муж, то такое положение было вполне разумным, сейчас же женщины иногда приносят в семейный бюджет больше денежных средств. И вполне естественно отказываются изображать из себя домашнюю прислугу, ведь проводят на работе не меньше, а то и больше времени, чем их супруги.

Из-за этого привитые с детства стереотипы рушатся, что приводит к конфликту между партнерами.

Доступный секс

Секс до брака сурово осуждался обществом, ныне же все в точности наоборот: удивление вызывает целомудрие и главной заботой становится сексуальная совместимость.

Секс стал вполне доступен, и брак перестал открывать доступ к телу. Чтобы получить сексуальное удовлетворение, серьезные отношения вовсе не нужны. Так что этот пункт можно смело вычеркивать из перечня аргументов за вступление в брак.

Дети

Детей заводить становится немодно. Многие пары предпочитают жить в свое удовольствие, и их никто за это не осуждает. Дети постепенно стали настолько дорогим удовольствием, что многие предпочитают обходиться без них.

Статистика за 2016 год все же утверждает, что из разводящихся пар у 56% не было детей. При этом отмечается, что наличие ребенка снижает вероятность развода. В том же 2016 году среди разводящихся пар было всего 12% с двумя и более детьми. Возможно, потому что детьми теперь обзаводятся, тщательно взвесив все «за» и «против».

Другие причины

Наиболее частыми причинами разводов являются:

наркомания и алкоголизм;

отсутствие жилья;

финансовые и бытовые проблемы;

супружеская неверность;

постоянное вмешательство родственников;

долгие периоды раздельного проживания по тем или иным причинам;

отсутствие детей;

болезнь одного из супругов.

Ну и довольно часто супружеские пары не проходят испытания временем. Обычно этот этап наступает после 5 лет совместной жизни.