Причины, влияющие на онемение в руках

Многие слышали о таком явлении, как онемение рук. Каждый человек сталкивался с неприятным ощущением, ведь обычно оно происходит из-за незначительных причин. Самыми распространёнными являются неудобная поза и длительное напряжение. Таким образом, онемение конечностей не всегда говорит о наличии определённой болезни.

Также руки начинаются неметь после того, как человеку пришлось нести тяжёлые сумки на протяжении некоторого времени. Помимо онемения, ощущается небольшое покалывание. Это возникает из-за того, что нарушается естественный кровоток и теряется чувствительность в тканях из-за давления, которое оказывается на пальцах. Чтобы вернуть руки в стабильное состояние, необходимо отдохнуть или сделать лёгкий массаж. Помимо этого, к распространённым причинам онемения в конечностях относят сахарный диабет, туннельный синдром, сосудистые нарушения кровообращения, а также болезни и последствия травм позвоночника.

Помимо онемения, перечисленные заболевания сопровождаются мышечными судорогами. Это говорит о том, что организм страдает от недостатка полезных веществ, включая минералы и витамины.

К веществам, которых не хватает в организме, относятся:

Магний. Его присутствие играет важную роль, поскольку он участвует в 300 химических реакциях. Данный компонент влияет на работу мышц, нервной системы, мозга, сосудов и сердца; Кальций. Данный элемент постоянно расходуется организмом. Он покидает человеческое тело с калом, потом и мочой. Организм не умеет его синтезировать, поэтому кальций можно получить только при помощи употребления пищи; Витамины группы В. Эта группа участвует в обмене веществ. Их можно получить с помощью употребления мясной продукции. Поэтому, если человек соблюдает вегетарианскую диету, то у него могут возникнуть вышеперечисленные проблемы; Витамин Е. Этот компонент защищает клетки от губительного влияния свободных радикалов. Данный антиоксидант предотвращает предварительное старение организма и защищает нервную систему от стресса; Витамин D. С его отсутствием появляются нарушения в усвоении кальция. Помимо онемения в руках, появляется потеря аппетита, запоры, хроническая усталость и похудение.

Даже, если правильно следить за питанием, руки могут иногда терять чувствительность. Обычно это возникает из-за плохого усвоения веществ. Также на данную проблему воздействует курение, употребление спиртных напитков и крепкого чая/кофе. Для избавления от дискомфортных ощущений, рекомендуется изменить собственный образ жизни или проконсультироваться с врачом при необходимости.