Причины, которые влияют на ожирение

К сожалению, многие люди сталкиваются с таким неприятным заболеванием, как ожирение. Переизбыток килограммов может пагубно воздействовать на жизнь в целом. Ожирение может возникнуть по разным причинам. К слову, чаще всего на появление данной болезни влияет неподвижный образ жизни, наследственная предрасположенность к полноте, употребление вредной пищи, длительные стрессовые состояния или постоянное переедание.

В основном взрослые люди имеют лишний вес из-за употребления некачественных продуктов и низкой двигательной активности. Стоит отметить, что около 30% общественности имеют это заболевание. Данное процентное соотношение весьма внушительно, что говорит о распространённости ожирения. Если обращаться к терминологии, то ожирение называют серьёзной патологией, которая возникает из-за неблагоприятных нарушений обменного процесса.

Обычно взрослые люди самостоятельно доводят себя до такого состояния, но не исключается тот факт, что на это повлияло наличие определённой болезни или употребление гормональных препаратов. В общем, огромную тревогу вызывает чрезмерная упитанность детей. Присутствие избыточных килограммов увеличивает шанс появления разнообразных заболеваний, снижения иммунитета и пагубно влияет на функциональность щитовидной железы.

Учёные провели исследования, в результате которых было выяснено, что в 50-летнем возрасте защитные функции организма уменьшаются в два раза. Вследствие этого возникает высокий уровень заболеваемости и смертности у людей, находящихся в данной возрастной категории. Судя по официальным данным, ожирение значительно сокращает продолжительность жизни на десять или двенадцать лет.

Основная причина ожирения — это употребление легкодоступных и вредных продуктов питания, произведённых в сомнительном качестве и ценности для здоровья человека. Несмотря на то, что такая пища является вкусной, в организме появляется искусственная нехватка конкретных витаминов и микроэлементов. Из-за данного дефицита, человек испытывает голод, поэтому начинает утолять его при помощи употребления бесполезной пищи. Но проблема в том, что голод никуда не исчезает, поэтому создаётся замкнутый круг. В конечном итоге жир начинает накапливаться, и постепенно его становится больше.

К другой причине можно отнести употребление габаритного количества продуктов, которые содержат высокую калорийность. При избыточных килограммах или ожирении человеку вполне хватает от 1200 до 1700 калорий в день для полной насыщенности. Многие продолжают есть до того момента, пока не начнут чувствовать дискомфорт в зоне желудка. Из-за этого накапливается жир и организм много функционирует для того, чтобы вывести ненужные продукты.

Помимо этого, у большинства низкая двигательная активность. Данное состояние наблюдается как у взрослых, так и у детей. Также ожирение может быть вызвано длительным стрессом. В период стрессового состояния у человека активизируется выработка гормона кортизола. Данный гормон эффективно влияет на накопление жира.