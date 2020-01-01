Одежда, по которой можно понять, что женщина не любит себя

Скорее всего самой непонятной темой для многих — нелюбовь к себе. Большинство представительниц женского пола умеют отдавать свою любовь мужчинам, детям, родственникам, животным, но только не могут любить себя. Женщины предпочитают экономить на себе, предъявляют претензии и недовольство на свой счёт. Однако речь пойдёт не о любви к себе, а о разборе одежды. На первый взгляд может показаться, что эти темы никак не соприкасаются друг с другом, но именно по гардеробу можно понять, любит ли себя женщина или нет.

Подделка

Самое очевидное проявление нелюбви к себе — когда женщина покупает подделку в сознательном состоянии, чтобы выдать её за оригинальную продукцию. В подобных действиях существуют две причины: первая — человек зависит от общественного мнения, поэтому пытается соответствовать всем модным тенденциям, а вторая — демонстрация отношения к себе. Если подробно говорить о втором варианте, то такие женщины считают, что нет необходимости покупать что-то лучшее, ведь можно купить подешевле. В целом, цена не играет огромной роли, ведь главное, чтобы вещь была качественной и презентабельной. Не стоит экономить на себе, но и не нужно тратить космическую сумму на приобретение брендовых носков.

Нижнее бельё

Многие представительницы женского пола покупают красивое бельё только тогда, когда в их жизни появляется мужчина. В противном случае девушки не особо выбирают нижнее бельё, а носят то, что есть. Так или иначе, красивый комплект поднимает самооценку и даёт чувство уверенности, поэтому стоит иногда себя баловать, даже с отсутствием мужчины.

Синтетическая одежда

На сегодняшний день, очень сложно найти одежду из хороших тканей, но носить синтетическую одежду тоже не выход. Если женщина предпочитает носить некачественную, неудобную и дешёвую одежду, то это прямиком говорит об её нелюбви к себе. В общем, лучше подобрать качественную и хорошую вещь, даже при внушительной цене, чем носить дешёвую одежду, которая явно износится быстрее.

Пристрастие к черным вещам

В целом, у каждого свои предпочтения в цветовой гамме, но наличие лишь одних чёрных вещей говорит о нежелании ухаживать за собой. Ибо многие женщины говорят, что за светлой одеждой тяжело ухаживать и её непрактично носить, но это лишь отговорки. Стоит разбавлять собственный гардероб новыми красками, научиться стильно комбинировать вещи и внести нечто новое в свой стиль.