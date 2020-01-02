Почему полные женщины вызывают агрессию окружающих?

В современном мире, в котором проблем и так выше крыши, существует такое, на первый взгляд необъяснимое явление, как откровенная неприязнь к людям, обладающим избыточной массой тела. Хорошо еще если такая антипатия выражается косыми взглядами, но, к сожалению, довольно часто она принимает более агрессивные формы.

Почему же полные женщины вызывают негативные эмоции?

Осуждать человека за особенности строения тела выглядит как-то не очень разумно. Оглянитесь вокруг – все разные, нет идеальных людей. Тот слишком высок, у кого-то большие уши или орлиный нос.

Все по-разному относятся к изъянам внешности окружающих, да и можно ли индивидуальные внешние черты называть изъянами? Кому-то такие изюминки во внешности нравятся, а кому-то нет, но, согласитесь, это не повод оскорблять человека.

Почему окружающие продолжают это делать?

Причин здесь достаточно много, но, если честно, все они, если хоть как-то и объясняют такое поведение, но уж точно его не оправдывают.

Заблуждение о лени полных людей

Довольно часто люди считают, что лишний вес – это показатель лени его обладателя (но ведь это зачастую вовсе не так). Дальнейший ход их мыслей таков: обладатели лишних килограммов из кожи вон лезут, доказывая, что такие же красивые, как и стройняшки, при этом постоянно жалуются на оскорбления окружающих, но не пытаются изменить ситуацию.

Такие люди рассуждают так: находят же стройные индивидуумы время на спортзал, есть у них сила воли сидеть на диетах, а вот полные только заедают свои придуманные обиды и ленятся даже лишний раз по лестнице подняться.

Какая-то доля правды в их рассуждениях есть. Хватает среди тучных людей лентяев, знающих, что при их конституции тела не стоит злоупотреблять вкусняшками, но не желающих держать себя в руках. Но с другой стороны, полнота далеко не всегда показатель лени и обжорства. А вот среди агрессивных худых обвинителей довольно часто встречаются те, кому от природы досталась замечательная фигура, и для ее поддержания им не нужно прикладывать никаких усилий.

Привлекательность

Здесь, в принципе, все понятно. Одним нравятся блондинки, другим – брюнетки, кому-то грудь 5 размера, а кому-то ноги от ушей. Как говорится, на вкус и цвет – товарищей нет.

Но если человеку не нравятся черные волосы, он обычно свое мнение бурно не высказывает, а вот о лишнем весе, не стесняясь, выложит все, что думает.

Полнота ведет к болезням

Многие люди, не обладающие медицинским образованием, пытаются поучать обладателей лишнего веса, рассказывая, какими заболеваниями угрожает их полнота. И делают они это почему-то в довольно оскорбительных выражениях. Хотя лезть в чужой монастырь со своим уставом, как минимум бестактно.

Но крупица истины в их размышлениях есть. Вот насчет того, что модели плюс-сайз, как и их коллеги, страдающие анорексией, подают плохой пример, они, пожалуй, правы.

Набирающая обороты популярность

Сейчас со всех сторон идет какая-то агрессивная реклама плюс-сайз моды. Стройные девушки, прилагающие максимум усилий для поддержания своего тела в форме, чувствуют себя обиженными, ведь теперь пьедестал красоты они вынуждены делить со своими пышнотелыми коллегами. Обидно, конечно, полжизни провести в спортзале и разделить лавры с любительницей плотно покушать.

Женская конкуренция довольно часто выражается в словесных оскорблениях, и это еще не самая плохая ее форма.

Безнаказанность в сети

На просторах интернета есть много индивидуумов, в целях самоутверждения оскорбляющих разные категории людей. Им все равно, кого обливать грязью. Такое поведение поощряет полная безнаказанность, ведь за свои высказывания они не несут никакой ответственности.

Кстати, зачастую в реальности они побоятся высказать свое мнение прямо в лицо человеку. Но под прикрытием анонимности, могут себе позволить все. Среди них есть просто обозленные и несчастные люди, выплескивающие свой негатив на окружающих, а есть те, кто пытается так вызвать скандал или ажиотаж. Вторая категория так развлекается или, вполне возможно, даже зарабатывает, создавая блоги и привлекая подписчиков.