Успех зависит от твоей второй половинки

Университет Карнеги Меллон опубликовал результаты исследования, согласно которому те, кто может всегда рассчитывать на поддержку в семье, когда возникает необходимость в осуществлении сложного выбора, обладают гораздо большей решимостью. Вне зависимости от того, осознает ли человек, что успех зависит от непосредственного окружения, а прежде всего от брачного партнера, или нет, данный факт является доказанным. Именно супруги оказывают друг на друга достаточно значительное влияние, что способствует или мешает успеху.

В исследовании приняли участие 163 супружеские пары, которым предложили сделать выбор между решением достаточно простой задачи и борьбой за серьезный приз, причем свой выбор необходимо было обсудить с партнером. Стоит отметить, что те, кто получал поддержку от своего партнера, гораздо чаще соглашался вступить в борьбу за приз, в то время как за решение легких задач, как правило, брались те, кто не находил поддержки у своего партнера. Спустя полгода после проведения эксперимента ученые выяснили, что в тех семьях, которые участвовали в борьбе за приз, отношения стали более крепкими, а их материальное положение и показатель счастья улучшились, в сравнении с теми, кто отказался от состязаний с соперниками.

Исследование показало, что вторая половина либо помогает добиваться успеха, за счет постоянной мотивации, либо наоборот, значительно снижает вероятность достижения каких-либо высот. В качестве подтверждения теории автора исследования Брука Фини можно назвать таких известных представителей современности как Барак Обама и Бейонсе. Несмотря на то обстоятельство, что они трудятся в абсолютно разных сферах, все неоднократно уверяли, что без поддержки своей второй половины никогда не смогли бы добиться соответствующего успеха. Так, Барак Обама, говоря о своей жене, подчеркнул, что именно она не дает возможности сойти с ума, за счет чего ему удается справляться со стрессовыми ситуациями. Бейонсе также говорит о том, что залогом ее успеха является любящий муж, который помог певице стать такой, какой мы все привыкли ее видеть, и что именно благодаря мужу и его постоянной поддержке она добилась мировой известности.

Немаловажным является тот факт, что каждый вкладывает в определение успеха собственный смысл. Некоторые даже не планируют связывать себя в ближайшее время узами брака, но иногда возникает момент, когда стоит задуматься, а все ли те люди, которые нас окружают, желают нам процветания и великих достижений. Может оказаться так, что именно сейчас наступил такой момент, когда стоит разглядеть свою жизнь со стороны и изменить ее в лучшую сторону.