Уход за шторами – гарант их долговечности

Важный элемент интерьера дома – шторы и занавески. Они имеют два основных предназначения: эстетическое и практическое. Практическая роль штор в интерьере – это возможность скрыть помещение от излишнего солнечного света и перегревания в летний период, а также спрятать жильцов от любопытных взглядов зевак на улице в темное время суток. Ну а эстетическая роль – шторы могут сделать помещение уютным и комфортным, придать дизайну индивидуальность и особый изыск. Шторы – текстильное изделие, которое требует стирки и ухода. Однако не все шторы можно стирать, в зависимости от материала и его качеств. Некоторые требуют более деликатного ухода.

Как правильно стирать шторы

Когда шторы меняют оттенок и пропускают меньше света, стоит задуматься об их чистке. Текстиль достаточно быстро собирает пыль и теряет привлекательный внешний вид. Некоторые виды занавесок требуют особого ухода. Важно знать из какой ткани выполнены шторы и какие особенности стоит учитывать при их стирке или чистке, чтобы не испортить внешний вид текстильного изделия. Так, например, хлопчатобумажные занавески или шторы из полушелка можно стирать с машинке-автомат в режиме деликатной стирки при температуре воды не превышающей 40 градусов.

Хозяйке придется отказаться от машинной стирки, если ею выбраны шторы из органзы или льняных тканей. Их необходимо стирать только руками.

Если же занавески выполнены из дорогой шелковой ткани, откажитесь от самостоятельной стирки вообще, предоставьте работу профессионалам и отнесите шелковые шторы в химчистку.

Даже если все шторы в доме выполнены в одном цветовом решении, не стирайте их вместе. Они имеют разный состав ткани и требования к температуре и режиму стирки.

Все виды тюля имеют одно общее требование — деликатный режим стирки. Избавиться от навязчивых мыльных разводов позволит повторное полоскание.

Как сушить шторы

Сушить тюль необходимо развесив и проветривая на воздухе. Откажитесь от сушки в центрифуге и сушилке для белья. Так вы избавитесь от складок и заломов. Ведь гладить и распаривать большие шторы очень трудно и долго. Экономьте свое время и берегите хрупкие ткани.

Особого подхода к сушке требуют льняные ткани. Такие шторы лучше расположить ровно по горизонтальной поверхности. При вертикальной сушке они могут растянуться и деформироваться.

Гладим шторы правильно

Если не удалось высушить тюль без видимых складок, необходимо аккуратно прогладить тюль. Помните, что у каждого вида ткани есть свои температурные ограничения.

Гладить утюгом шторы необходимо без прямого контакта, то есть застелив тюль хлопчатобумажной тканью.

Если есть отпариватель, то лучше отдать предпочтение ему. Во-первых, это удобнее. Распаривать шторы можно на весу в вертикальном положении уже на гардине. Во-вторых, меньше риск повредить полотно. В-третьих, некоторые ткани тяжело разглаживаются сухими, отпариватель увлажнит ткань и выровняет ее горячим воздухом. Так что если у вас нет отправителя, а окон в доме много, и они украшены дорогими и деликатными занавесками, приобретите отпариватель — он облегчит Вам уход за шторами.

Сухая чистка штор

Сухая уборка штор должна быть регулярной. Это позволит надолго сохранить их чистоту и сократить количество стирок, которые негативно сказываются на состоянии тканей. Для сухой уборки используйте пылесос. Используйте для этого специальную насадку. Современные пылесосы оснащены ею заводом-изготовителем. Если пылесос дома «со стажем» и такой насадки нет – используйте плотную ткань, обернув ею стандартную насадку.

Алгоритм сухой чистки штор:

Протрите от пыли гардины (желательно использовать микрофибру, она впитывает пыль, а не стряхивает ее на шторы). Расправляйте шторы по ширине и пылесосьте по ровной поверхности, во избежание остатка пыли в складках. Далее пылесосьте полотно по направлению сверху-вниз.