О чем жалеют женщины после 40

Недавно было проведено исследование, участницами которого стали дамы старше 40 лет. Им задали один вопрос: о чем они жалеют?

Результаты этого исследования будет интересно узнать барышням, которым сейчас 20-30 лет. Ведь сейчас у них «золотое время». Каждый возраст по-своему хорош и имеет особое предназначение. Есть подходящий возраст, чтобы получать образование, есть – чтобы создавать семью, есть – чтобы приносить пользу обществу. А 30-летний возраст отлично подходит для всего перечисленного выше.

Судите сами: со здоровьем все в порядке, сил и энергии хоть отбавляй. Уже есть финансовая независимость от мамы и папы, а также определенная внутренняя зрелость – нет необходимости что-то доказывать окружающим.

Но при такой свободе выбора есть соблазн сделать что-то не так и потратить время впустую. Как же расставить приоритеты? И что обязательно надо сделать 30-летним барышням?

Немного информации о проведенном исследовании:

Были обработаны анкеты, заполненные 1966 женщинами. Их средний возраст – 46,7 лет.

Было задано 16 вопросов.

Участницы могли выбирать несколько вариантов. В итоге организаторы исследования получили 7,5 тыс. ответов.

Среди опрошенных были дамы разных возрастных категории – и 38-летние, и 69-летние и даже 78-летние.

На основе полученных ответов был составлен ТОП-5. Итак, о чем жалеют представительницы прекрасного пола, перешагнувшие 40-летний рубеж.

5-е место

Сожаление о том, что не предпринимала попыток в укреплении отношений с супругом. Такой ответ дала 601 участница (30% от общего числа опрошенных).

И действительно, в нашем мире это не редкость. На хрупких дамских плечах держится все: дом, работа, воспитание детей. И некоторые женщины забывают о том, что у них есть еще законный супруг, который нуждается во внимании и заботе.

4-е место

Сожаление о том, что на первое место была поставлена работа, а не близкие люди. В этом признались 674 женщины или 34% опрошенных.

Конечно же, на все нужны деньги – на детсад, занятия с репетитором, кружки. Все больше женщин пропадают на работе, чтобы их семья жила хорошо. Но верно ли это? Оказалось, что многие дамы жалеют о том, что мало времени уделяли детям.

3-е место

Сожаление о том, что не выделяла времени и денег на путешествие, мало чего видела. Этот ответ был получен от 744 женщин (38% опрошенных)

Конечно, и в 80 лет не поздно отправиться за границу. Но при выходе на пенсию обычно уже и здоровье не то, и «финансы поют романсы». А в 40-летнем возрасте еще не поздно все исправить и отправиться за путевкой в ближайшее турагентство.

2-е место

Сожалению о том, что мало детей произвела на свет. Этот ответ дали 744 дамы (38% от числа опрошенных). Хотя в анкете такой пункт отсутствовал. Об этом многие дамы писали в историях. Кто-то жалел о сделанном в молодости аборте, кто-то между детьми и карьерой выбирал второе.

1-е место

Сожаление о том, ставила себя на последнее место. Этот вариант выбрали 998 дам, то есть половина опрошенных.

И здесь все предельно ясно. Женщины привыкли отдавать – теплоту, время, любовь. На первом месте у них – дети, мужья, родители, друзья. А про себя барышни просто забывают.