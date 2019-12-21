Почему приобретать плохие привычки так легко, а самосовершенствоваться трудно?

Общеизвестно, что плохой пример заразителен, и деградирует человек гораздо быстрее, чем совершенствуется. И это при том, что человеческая личность довольно пластична, но почему же при равных возможностях выбирать направление движения вверх или вниз, люди обычно предпочитают второй вариант?

На этот вопрос довольно легко ответить, прибегнув к упрощенной теории адаптации и стресса. Первый фактор способен творить с человеческой личностью практически чудеса. Но относиться к нему надо, как к лекарству, которое может принести пользу или навредить: неправильный подход к адаптации личности не принесет желанного роста и самосовершенствования.

Человек рождается с определенными задатками, но его личность все же формируется в процессе взаимодействия с окружающей средой, то есть на данный момент каждый из людей максимально приспособлен именно к той среде, в которой живет. Но не нужно путать максимальную и идеальную адаптацию. Максимальная – это та, на которую хватило энергии и не понадобилось прикладывать много усилий, приводящих к стрессу.

Адаптация приводит к внутренним изменениям, которые позволяют получать необходимую энергию именно таким способом. Любые попытки изменить к лучшему образ жизни вызывают отток жизненной энергии, то есть стресс. Значит, изменения возможны только при дополнительном энергетическом бонусе, который сгладит неудобства временного выхода из зоны комфорта.

Проще говоря, человеку нужен плот, чтобы перебраться с одного берега реки на второй, где лучше и комфортнее. Без него он так и будет бродить по кромке воды, не решаясь покинуть уютный берег.

Где же взять этот образный плот, то есть энергию на процесс изменения уровня жизни? Есть два пути, к которым обычно прибегают люди, желающие самосовершенствоваться:

самоуговоры и самообвинения (попытки самостоятельно решить проблему);

посещение тренингов (обращение за помощью извне).

Но первый не имеет смысла, если у человека банально не хватает сил на изменения, а второй довольно часто помогает изучить теорию, которую не всегда удается применить на практике. Хуже того, бывает, что человек вместо адаптации к новому уровню жизни, адаптируется к самим тренингам. Итак, эти два способа могут помочь в отдельных случаях, но, в общем, они малоэффективны и далеко не безопасны.

Изменения к лучшему требуют затрат энергии и времени. Что же делать? Прибегнуть к тактической хитрости. Превратить эти изменения не в цель, а только в средство достижения какой-то приятной цели. Например, девушка хочет ходить в спортзал, но, как всегда, мешает лень. Вдруг она замечает там парня, который давно ей нравится – мотивация посещений спортзала меняется, и желание там бывать возрастает. Такая схема достижения цели не требует больших энергетических трат, а чем меньше нужно затрат, тем быстрее возникает привычка (как плохая так и хорошая).

Придумать такую схему не всегда легко, но главное, что она работает. Такая «подслащенная» адаптация практически не вызывает стресса. Компенсацией стресса для человека является все то, от чего он получает удовольствие, но оно должно быть достаточно безвредным, чтобы не усугубить ситуацию в будущем.

Адаптировать организм к изменениям лучше постепенно, используя компромиссные варианты. Например, решив отказаться от сладостей, не стоит это делать категорически. Просто замените вредные батончики с карамельной начинкой черным шоколадом. Калории те же, а пользы для организма больше. Так же можно поступить с любым «вредным» удовольствием.

Неприятные действия можно встраивать в более приятные дела или компенсировать их, вознаградив себя за приложенные усилия. Берегите себя, чтобы не получить стресс в настоящем, но и не позволяйте себе расслабляться, чтобы не заполучить его в будущем.