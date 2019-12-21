Правила, которые помогут быть аккуратными во время ссоры

Когда люди состоят в отношениях, то они часто конфликтуют. Может быть у многих всё гладко на начальном этапе отношений, но далее они сталкиваются с проблемами или недопонимаем, из-за чего начинаются ссоры. Некоторые не выдерживают постоянных конфликтных ситуаций и расстаются, а другие пытаются найти компромисс, чтобы продолжать оставаться вместе. В любом случае, ссоры неизбежны, но необходимо придерживаться несколько главных правил, чтобы всё проходило гладко и безболезненно. Данная статья расскажет об этих правилах, чтобы читатели придерживались их в дальнейшем.

Не упоминайте родителей во время ссоры

Вся суть в том, что ссора должна затрагивать лишь вас и вашего партнёра, а вмешивать других людей, особенно родителей, не нужно. Обида за родных может сильно повлиять на дальнейшие взаимоотношения, и от неё будет очень трудно избавиться в течение долгих лет, ведь вам будет трудно простить своего партнёра. Исходя из всего сказанного, не позволяйте себе вмешивать родителей в ссоры.

Не стоит прибегать к любому виду насилия

Чаще всего во время ссор возлюбленные показывают себя не с лучшей стороны, поскольку кидаются нелестными фразами. К сожалению многие пары при жёсткой ссоре начинают использовать физическую силу вместо словесной перепалки. Не имеет значения, какие масштабы у ссоры, просто не позволяйте себе и своему партнёру проявлять насилие. Постоянное рукоприкладство может уничтожить любовь между партнёрами. А фраза «бьёт — значит любит» является лживой, поскольку насилие показывает не любовь, а нечто иное.

Не говорите о разводе

Вы можете говорить различные слова друг другу, но никогда не стоит говорить о разводе или иных подобных вещах. Это может сильно задеть вашего партнёра, и обида затаится в нём на долгое время. Развод действительно может произойти, если одна из сторон будет постоянно упоминать это. Возможно, вы ещё будете любить друг друга и жалеть о разводе, ведь он произошёл в порыве гнева и импульсивном состоянии. В любом случае, у каждого всё индивидуально, но не стоит бросаться подобными фразами, поскольку одно слово может разрушить весь брак.

Не покидайте дом во время ссор

В фильмах часто показывают, как мужчина/женщина выбегает из дома, а вторая половинка догоняет его/её, чтобы извиниться. К сожалению, такое происходит лишь в романтических комедиях, но никак не в реальной жизни. Не стоит уходить из дома, ведь это некомпетентное поведение. Просто промолчите, оставьте партнёра наедине, чтобы он подумал о сказанном и успокоился. Так или иначе не нужно усугублять ситуацию, просто подождите, пока ваша вторая половинка успокоится и совместными усилиями разрешите конфликт.

Не спите отдельно

Вам нужно лечь спать со своим партнёром, как и в каждую ночь до ссоры. Это поможет разрядить напряжённую атмосферу. В самом начале вы можете спать отвёрнутыми друг от друга, но во время сна ежедневные привычки возьмут верх над обидами. Уже утром вы проснётесь и сможете обнаружить, как партнёр улыбается и смотрит вам в лицо. Гарантировано, что после этого ссоре наступит конец.