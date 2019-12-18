Проблемный брак: что нужно знать, чтобы сохранить отношения

Проблемы случаются в любых отношениях. Но как понять, не станут ли они причиной будущих вздоров и причиной расторжения брака? Психолог Джон Готтман дает подробную оценку взаимоотношений мужчины и женщины.

Профессор исследовал институт брака более 40 лет. За 5 минут разговора с супругами он способен дать практический 100-процентный ответ – ожидает ли пару развод. Готтман выявил 4 индикатора, определяющих какое будущее ждет супругов. Об этом он пишет в своей работе «Семь принципов удачного брака».

Необоснованный критицизм. Жаловаться – явление нормальное. Критицизм – понятие более широкое. Он предполагает личностные упреки партнера, когда человек, по случайности забывший что-то сделать, обвиняется в равнодушии и безразличном отношении. Презрение. Оценивающий взгляд, в котором заметно недовольство, злостные насмешки, публичное унижение. В любой форме презрение – самый главный враг брака, так как в его основе лежит отвращение к партнеру. Защита собственной личности. Одновременно с этим человек обвиняет партнера, даже не понимая этого. Другими словами, это звучит так: «Дело не во мне, а в тебе». Занять оборонительную позицию только усиливает накал между супругами. Молчание. Прекращение разговора не решает конфликт, а только лишает отношения последних положительных эмоций.

Основываясь на экспериментах, Готтман утверждает, что разные интересы супругов не являются причиной расставания. 7 из 10 проблем всегда будут присутствовать в браке, они просто неразрешимы. Поэтому пытаться изменить партнера – пустая трата времени. Большинство причин недопониманий лежат на ладони – образ жизни, личные особенности и интересы. С этим нужно просто смириться.

На первых порах отношений люди, стремясь показаться друг другу лучше, еще не замечают сложностей. Но важно знать – выбирая партнера для совместной жизни, человек также обретает и множество проблем, которые до конца дней будут его преследовать. Решение их целиком и полностью зависят от обоих супругов. Желание спасти брак должно быть двусторонним. В противном случае шансов практически нет, и даже если напряжение пошло на спад, можно стопроцентно утверждать, что кризис снова настигнет пару.

Джон Готтман приводит интересные факты:

«Проблемный брак увеличивает вероятность заболеваний на 35% и сокращает жизнь примерно на 4 года».

«По первым 3 минутам разговора в 96% ситуаций можно определить, чем он закончится через 15 минут».

«В 94% случаев пары с положительными семейными воспоминаниями продолжают жить счастливо и дальше. Искажение воспоминаний – повод задуматься.