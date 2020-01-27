Их никому не сломить: самые непокорные знаки Зодиаки

Есть люди, которые отказываются подчиняться чужим правилам и не собираются отступать от своих принципов. Их стойкости, волевому характеру и честности можно позавидовать. И дело не только в воспитании. Специалисты выделили пятерку самых непокорных Зодиакальных знаков. Кто же это?

5-е место – Водолей

Человека, появившегося на свет под этим созвездием, можно назвать ярким индивидуалистом. Он всегда идет по своему намеченному пути. И ему не важны мнения и доводы окружающих. Водолеи любезно выслушают советы, но все равно поступят так, как посчитают правильным. Они любят выделяться на фоне «серой массы», поэтому находятся в постоянном поиске способов самовыражения. Друзьями Водолеев становятся только те люди, которые никогда не будут их ни в чем ограничивать.

4-е место – Скорпион

Далеко не каждый обладает такой железной выдержкой, как у Скорпиона. Этот представитель стихии Воды старается не выплескивать накопившиеся у него негативные эмоции. Внутри человека может идти настоящая война, но ни один мускул на его личике не дрогнет. Скорпионы – волевые и решительные люди. Они буквально сканируют окружающих. Слабых по духу не уважают и никогда им не подчинятся, даже если это их непосредственное начальство.

3-е место – Лев

Это просто прирожденный царь. И этим все сказано. Представитель огненной стихии привык быть лидером во всем. У него всегда много последователей. Львы хоть и властные, но великодушные. Как ни странно, но они могут подчиниться. И произойдет это лишь в том случае, если встретят достойного учителя, способного поделиться с ними бесценным опытом.

2-е место – Стрелец

Знак Зодиака, который больше всего ценит свободу. Обожает посещать разные страны, заводить новые знакомства. Главные качества его характера – щедрость и открытость. С теми, кто посмеет ограничить права Стрельца, он будет разговаривать грубо, делая саркастические замечания. Дело может дойти и до драки.

1-е место – Овен

Рожденный под этим созвездием гражданин отличается упрямством и напористостью. Ради достижения поставленных целей готов «пройтись по головам». Овны – страстные и прямолинейные натуры. Для них не существует каких-либо авторитетов и кумиров, поэтому вряд ли кому-то удастся подчинить их, даже начальству. Овен готов до последнего отстаивать собственное мнение, даже если не очень уверен в своей правоте.