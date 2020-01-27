Чего дети так и не прощают родителям с возрастом?

Часто родительское воспитание прямым способом влияет на восприятие и психологическое состояние детей и остается с ними до конца их жизни. Ввиду своей возможности не каждый родитель может дать хорошее воспитание и устроить настоящее счастливое детство. И поэтому любое и даже незначительное плохое событие может остаться в памяти и отрицательно повлиять на будущее ребенка. Итак, психологи составили список того, что дети обычно не забывают, и не прощают своим родителям.

Невыполненные обещания

Каждый ребенок всерьез воспринимает обещания своих родителей и ждет, пока данное слово будет исполнено. При этом обещание может быть незначительным, к примеру, покупка новой игрушки или прогулка по парку, катание на аттракционах. Дети верят, что старшее поколение выполнит обещание и делает все, что попросят родители. Но, иногда по некоторым обстоятельствам маме и папе не получается выполнить обещание. И тут чадо понимает, что родители – настоящие вруны и им доверять больше не стоит. А самый главный урок для детей таков «можно дать слово, но необязательно выполнять обещанное».

Нежелание родителей уделять должное внимание и тратить время на своих детей

По мнению психологов, многие взрослые всегда обвиняют в своих бедах родителей. В какой-то степени данное обвинение имеет обоснованность. Возможно, если бы родители проводили больше времени с ребенком, интересовались его учебой, помогали сделать домашнее задание, было бы все по-другому. При отсутствии родительского внимания у детей снижается успеваемость в школе, появляются проблемы с психикой и со сверстниками.

Отсутствие поддержки

Ребенок всегда чувствует эмоции и чувства родителей. В особенности это касается поддержки. Если родители не поддерживают и не помогают решать проблемы, дети их никогда не простят. Поскольку у ребенка образуется такое понятие, что его родители больше доверяют каким-то посторонним людям, чем собственной «кровинушке».

Наказание при чужих людях

Кроме отсутствия поддержки, ситуация может ухудшиться, если родитель захочет показать свою строгость и позицию при посторонних людях. Дети чувствуют себя униженными при посторонних. В ситуации с наказанием отпрыск почувствует гнев, обиду, страх и одиночество с отсутствием поддержки.

Постоянные насмешки

Перед тем, как что-то сказать, родителям стоит обдумывать и потом только говорить. В сказанных словах не должно быть сарказма или необузданного юмора. Дети не всегда понимают простую шутку, и воспринимает ее как высмеивание над его недостатками.