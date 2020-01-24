Как снизить риск заболевания раком молочной железы?

Рак груди является самым распространенным онкологическим заболеванием. Поэтому знание о причинах проявления онкологических болезней позволяет защититься от беды. Несмотря на причины появления, профилактические меры помогут снизить риск рака молочной железы.

Отказ от курения

Все сторонники ЗОЖ подтверждают, что курение вредит здоровью. По статистике 30% смертей от раковых болезней происходит из-за сигарет. Отказ от сигарет – это лучшая профилактика из всех. Курящим трудно до конца отказаться от курения. В данном случае можно снизить уровень поглощаемого табака.

Следить за весом

Лишний вес также является фактором возникновения рака груди. Такого мнения придерживаются американские исследователи. Кроме сохранения энергии, жир может вырабатывать белки, которые отрицательно влияют на весь организм. В России 26% случаев онкоболезней причиной возникновения является ожирение. Конечно, от обилия вкусной еды и посиделок перед телевизором не дает держать себя в руках. В данном случае стоит регулярно измерять вес.

Тренировки

Спорт является отличным профилактическим средством против многих болезней, в особенности от рака груди. В Америке 30-40% смертности происходит при несоблюдении диет и отказа от занятий спортом. Занятие спортом в течение получаса снижает риск проявления рака на 35%.

Отказ от алкоголя

Алкоголь является причиной развития большинства раковых болезней. Спирт превращается в уксусный альдегид, который потом преобразуется в уксусную кислоту. В особенности алкоголь снижает выработку эстрогенов.

Употребление брокколи

Овощи помогают поддерживать здоровье и защищают от раковых заболеваний. Среди овощей особенно полезны брокколи, которые содержат глюкозинолаты. Попадая в организм, данное вещество превращается в противораковый фермент. Кроме брокколи в рационе должны присутствовать томаты, баклажан. Чем больше овощей, тем меньше риск возникновения рака молочной железы.

Применение солнцезащитных средств

У женщин с 18 до 36 лет может проявиться меланома. За последние 10 лет заболеваемость меланомой выросла на 26%. Опасность риска рака кожи можно снизить, если использовать солнцезащитный крем.

Расслабление

Во многих случаях рак проявляется из-за постоянного стресса. Постоянный стресс меняет активность иммунной системы. Из-за него в кровь выбрасывается большое количество кортизола, приводящего к развитию хронических болезней. В итоге это повлечет появление раковых клеток. Отличным способом расслабления является занятие йогой.

Проверка

Немаловажное значение имеет регулярная диагностика и сдача анализов. Исследователи американского онкологического сообщества советуют проходить обследование уже с 20 лет.

Прием витаминов и других препаратов

В профилактических мерах чаще всего применяются ралоксифен и тамоксифен. Данные препараты стоит принимать при постоянном курении, потребности употребления антикоагулянтов. Препараты также принимают при планировании беременности.