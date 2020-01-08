Как освободиться от прошлых связей

Обычно, прежде чем девушка встретит своего суженого, приходится встречаться ни с одним мужчиной. Прошлые отношения отнимают энергию, то и дело появляются ненужные воспоминания, которые портят настроение, уносят в мир фантазий. И вот женщина вспоминает, как ей было хорошо с другим, а муж совсем не такой… Чтобы девушка смогла построить крепкую семью и любить мужа всем сердцем, а не оставшимися частичками после неудачных романов, лучше всего сохранить целомудрие до брака. Мужчины быстро забывают прошлую любовь, а женщины связаны с бывшими энергетическими нитями. Но если все-таки до брака вы не смогли сохранить целомудрие, есть несколько способов, как устранить ненужные связи и начать жить настоящим.

Письмо обид

Необходимо уединиться и написать человеку все, что вас беспокоит, о чем вы не смогли ему сказать, за что до сих пор обижаетесь на него. Возьмите листы бумаги и ручку, компьютер не подойдет, и опишите свои чувства от сердца. Написать письмо необходимо по плану:

Дорогой Андрей! (только так!) Я злюсь на тебя за то, что ты….. Я обижаюсь на тебя за то, что ты…. Мне было очень больно, когда ты…. Мне очень страшно от того, что… Я разочарована тем, что… Мне грустно от того, что… Мне жаль, что… Я благодарна тебе за то, что…. Я прошу у тебя прощения за то, что…. Я отпускаю тебя.

Возможно во время написания письма, вы будете плакать, сердиться, сожалеть о прошлом. Вы вспомните ваши отношения, памятные песни, прогулки, свидания. Но вам нужно все это снова пережить и выпустить заблокированные чувства. После написания письма вам станет легче, вы ощутите пустоту, которую можно заполнить чем-то приятным.

Медитация «сжигаем связи»

Для этого способа вам нужно представить своего бывшего мужчину и себя, стоящими лицом друг к другу. Вообразите связи между вами в виде нитей или канатов, в зависимости от того, насколько они крепки. Такие связи могут идти от сердца — к сердцу, от нижних чакр – к нижним и так далее. После этого мысленно сожгите связи. Именно сожгите, если вы их обрубите, они могут появиться вновь. Попрощайтесь с мужчиной, развернитесь и уйдите в свою новую жизнь.

После проведения ритуалов можно принять ванну, переодеться во все чистое как символ начала новой жизни, Можно помолиться, попросив сил у Бога забыть прошлое. В любом случае, вы почувствуете облегчение.

Возможно, с первого раза ритуалы помогут ненадолго. Когда воспоминания будут снова появляться в вашей голове, их нужно повторить. Очищение от прошлых связей для женщины важно, ведь ваша энергия уходит по каналам к человеку, который, возможно, и не помнит о вас. Гораздо правильнее и лучше подарить эту энергию мужу. Это пойдет на пользу и вашей семье и вам.