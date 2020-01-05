5 имен мужчин, за которых стоит выходить замуж

Каждая барышня желает встретить мужчину, достойного стать ее мужем. Ей хочется, чтобы он был нежным, понимающим, любящим. Оказывается, что звуковое переплетение в имени молодого человека наделяет его определенным набором качеств. Ниже представлен ТОП-5 имен, «носители» которых станут лучшими супругами.

5-е место – Андрей

Мужчина, которого так зовут, является образцом идеального супруга. Он обладает неуемной энергией, природным обаянием. И хотя ему нравится проводить время в кругу друзей, на первое место Андрей все равно будет ставить свою семью. Владельца этого имени можно назвать надежным семьянином. Его дети и жена всегда будут окружены вниманием и любовью.

Обычно Андреи выбирают одну спутницу на всю жизнь. Ведь к вопросам брака они относятся со всей ответственностью. Мужчины, нареченные этим именем, верят в чистую любовь, поэтому «походы налево» и мимолетные романы их не интересуют.

4-е место – Юрий

Это мужское имя характеризует преданных людей, однолюбов. Юрий обладает спокойным нравом, здравым умом. Тщательно подходит к выбору избранницы, ведь собирается прожить с ней всю жизнь. Одноразовые знакомства даже не рассматривает. Владельцы такого имени отличаются надежностью и трудолюбием. Они прилагают все усилия, чтобы семья ни в чем не нуждалась (в финансовом плане). Поэтому львиную долю времени посвящают развитию карьеры. Но и про близких не забывают.

Юрии нередко женятся в раннем возрасте, ведь ответственность их не пугает. Они готовы делать все, чтобы улучшить отношения с супругой. Барышня, ставшая женой Юрия, будет чувствовать себя как за каменной стеной. Но иногда он будет упрекать его в некоторой холодности.

3-е место – Вадим

И хотя нареченный этим именем мужчина не торопится вступать в брак, предпочитая наслаждаться свободой, он тоже входит в ТОП-5 лучших супругов. Вадимы отличаются энергичностью и коммуникабельностью. Они очень обаятельны, никогда не испытывают нехватку женского внимания.

С осторожностью вступают в отношения. Если отправляются в загс с избранницей, то будут верны ей всегда. Вадим станет хорошим помощником и другом своей супруге.

2-е место – Даниил

Обладатели этого имени – люди спокойные и отзывчивые. Часто испытывают неуверенность в себе. Считают штамп в паспорте обычной формальностью и не спешат вступать в брак. Но если женятся, то будут идеальными супругами: верными, надежными, любящими. Даниил станет настоящим защитником семьи.

1-е место – Артем

Мужчины, получившие это имя, отличаются здравым умом и хорошим воспитанием. У них есть все качества, позволяющие стать лучшими мужьями. В молодости крутят романы с красивыми девушками, но не рассматривают их для дальнейшей жизни. Они меняют отношения к браку, когда встречают ту самую единственную. Артем становится порядочным семьянином.