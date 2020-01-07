Какие старые вещи снова будут в моде в 2020 году

Ни для кого не секрет, что мода постоянно повторяется. Каждый год вещи выходят из моды, и им на смену приходит что-то новое. Правда, не всегда новое, но что-то другое точно приходит. В предстоящем 2020 году в моду войдут вещи, которые давно из неё вышли. Потому советуем порыться в мамином гардеробе и попытаться найти вещи, которые она уже давно перестала носить. Давайте же узнаем, что снова войдет в моду в 2020 году.

Волчья шуба

Её можно узнать по необычному внешнему виду. Ещё во времена 80-х годов она считалась признаком богатства и превосходного вкуса, но в современности нельзя и представить человека, который будет постоянно носить волчью шубу и хвастаться этим. По крайней мере, в 2018 — 2019 году всё так и было. Но сейчас ситуация немного поменялась.

Как говорят профессиональные стилисты, в 2020 году это будет беспроигрышным вариантом. Потому если вам удастся найти мамину волчью шубу, можете быть уверены, что другие модницы это оценят.

Сумка в тон обуви

Раньше девушки очень любили носить обувь, которая сочеталась бы с сумкой. Это выглядело необычно, но потом такой стиль настолько сильно всем приелся, что это начали считать признаком старомодности и дурного вкуса. Но, как мы уже ранее сказали, мода циклична и сейчас сумка в тон обуви снова становится популярной. Правда стоит учитывать то, что сумка и обувь должны обладать современным фасоном. В противном случае, это всё же будет выглядеть старомодным.

Джинсы-бананы

В 80-е годы прошлого века любая модница носила именно такие джинсы. Неизвестно, с чем был связан такой успех данной одежды, но они уже вышли из моды. Правда, если все предыдущие вещи были прямо-таки старомодными, то к джинсам-бананам сейчас все относятся спокойно, просто как к обычному элементу одежды. И в 2020 году это тоже изменится, и они снова станут невероятно популярными. Но учтите, что такой вид одежды подходит исключительно стройным девушкам с длинными ногами. Ведь в противном случае, они сделают вас визуально более низкими.

Грубые сапоги на шнуровке

В девяностые они идеально сочетались с короткими топами и яркими джинсами, в 2020 году такая обувь больше подойдёт под джинсы-бананы, или же под платье. В крайнем случае, можно использовать их вместе с короткой юбкой.

Тонкие кардиганы на пуговках

О них мало что можно сказать. Если в прошлом году такая одежда вызывала снисходительные взгляды, то сейчас они снова входят в моду.