Как реагировать на замечания в свой адрес

Критика всегда будет перевешивать похвалу, да и негативные события ярче запоминаются и на дольше. Но как правильно реагировать на замечания, сделанные в собственный адрес? Ведь критика и негативные эмоции оказывают на нас большее влияние, нежели положительные. И, первое – это пассивность, отказ от полноценной жизни и потеря, снижение собственного потенциала.

Критика — это событие в чужой голове

Первое правило – важно понять, что критика, как и ваши недостатки, это опыт критикующего, нежели объективная реальность. Вы скорее выступаете воплощением негатива критикующего, соответственно – принимайте критику как чужой опыт.

Каждый из нас постоянно реагирует на поведение других, мы сравниваем себя с теми, кого видим. И таким процессом управляют эмоции, когда сам анализ проходит молниеносно, без нашего участия. Этот процесс не всегда влечет за собой конкретную и обоснованную мысль – суждение носит поверхностный характер, а сам объект критики воспринимает это как окончательный приговор.

Но в итоге сам критик хочет просто сказать – Мне не нравится, как ты выглядишь. Хотя сам объект критики может расценивать слова как – Ты не должен быть таким. И при всей поверхностности критики – она может быть точной. Но даже когда критика вскрывает ваши недостатки – негативные слова самого критикующего и ваш собственный образ не всегда равнозначны. Ведь критикующий не видит того, что видите и знаете вы сами.

Поэтому воспринимайте это скорее как повод узнать о себе нечто большее, не воспринимайте критику в отношении себя как нечто личностное. Не всегда критика выступает осмысленной оценкой вас самих. Хотя такое правило не распространяется на друга, который знает вас давно. Его крика – дельный совет, отображение объективной реальности, который поможет вам стать лучше.

Поставьте себя на место другого

Бесспорно, всегда проще и выгоднее считать, что критика – это некие события в голове соседа. И если не вставать в защитную позу – можно применить действенный метод ответа на нее, а именно ответить эмпатией. В самом начале внимание сосредоточено на внешней критике и внутренних переживаниях. Но стоит вспомнить, критика — это внутреннее отношение между тем, что видит сам критикующий и как он к этому относится. Если заметили за собой, что стали болезненно реагировать на критику – вспомните, что вы наблюдаете проявление игры в ассоциацию, которая протекает в голове другого.

Да и сам критикующий может не иметь никаких оснований для вашей критики. Хотя сама ситуация покажет, за что вы сами можете критиковать других — высокомерие или неуверенность, ханжество и так далее.

И если понимаете всю безосновательность критики – подумайте, откуда она взялась. И причина может быть, как безосновательной, так и вполне обоснованной. Все зависит от того, насколько ваши поступки понятны для других. Но в любом случае это отвлечет от спора и остудит ваш пыл.