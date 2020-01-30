Как решить проблему с жирными волосами?

Жирный кожный покров головы — это самая распространённая проблема среди огромного количества женщин. Имея такую проблему, представительницам приходится практически ежедневно мыть голову, что плохо влияет на состояние волос. С жирными локонами трудно сделать нормальную причёску, а ходить с распущенными волосами — не самый лучший вариант. Исходя из всего этого, женщины задаются вопросом: «Чем мыть голову, чтобы избавиться из чрезмерной жирности?».

Причины возникновения жирности

Перед тем, как начинать лечение жирных локонов, необходимо найти источник, провоцировавший их возникновение. Одной конкретной причины не существует, поэтому речь пойдёт о самых основных:

1.Неправильное питание.

Если постоянно употреблять мучное, жирное, сладкое, алкоголь или кофе, то может нарушиться баланс обмена веществ. Особенно, это наблюдается у тех, у кого слабый организм. Дисбаланс обмена веществ приводит к интенсивному функционированию потовых желез, включая голову. В эту категорию можно внести такие нарушения, как дисбактериоз и гормональный сбой.

2.Наследственность

Генетика также имеет непосредственное влияние на возникновение жирности. Здесь могут оказывать воздействие иные факторы, в том числе вредная еда, стрессовые ситуации и резкие изменения температуры.

3.Себорейный дерматит

Себорея, или, иными словами, перхоть появляется при помощи высокой активности работы сальных желез на голове. То есть, эта чрезмерная активность приводит к забиванию пор из-за вырабатываемого жира, и в результате корни волос теряют воду и кислород. К слову, вся поверхность головы начинает покрываться ороговевшими частицами кожи, а именно перхотью. При этом кожный покров головы перестаёт дышать, а вся длина волос начинает истончаться и выпадать из-за нехватки питания. Именно так волосы начинают обретать жирность.

Методы устранения жирности на локонах

К счастью, существует множество методов, которые помогают избавиться от данной проблемы. К этим способам относятся:

нужно два раза промывать жирные волосы, чтобы смыть весь имеющейся жир; выбирайте хороший шампунь, в котором будут отсутствовать дополнительные добавки, включая редкие масла и сложные компоненты; рекомендуется мягко массировать голову во время мытья, чтобы успокоить активные железы и равномерно распределить жир по всему кожному покрову; применяйте особое вяжущее средство для волос вместо кондиционера. К слову, его можно приобрести в аптеке; нанесите сок из лимона или яблочный укус после мытья локонов, используя их в качестве тоника.