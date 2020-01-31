Как пройти антиплагиат курсовой работы

Каждый студент в России должен пройти антиплагиат курсовой работы для определения оригинальности написанного материала. Многие предпочитают скачать готовую работу, но не учитывают того факта, что университеты проводят проверку курсовых, и в результате система показывает 0% уникальности. Из-за этого, большинство впадают в панику, и начинают покупать курсовые работы. Но это не обязательно делать, ведь есть несколько способов пройти антиплагиат курсовой. Именно о них расскажет данная статья.

В какой системе преподаватели проверяют курсовые работы?

Именно на этот вопрос должен знать ответ каждый студент. Ведь обладая информацией касаемо антиплагиата, в котором преподаватели осуществляют проверку, вы будете знать, на каком сайте происходит указанный процесс. Если хотите заранее проверить написанный материал, то рекомендуется воспользоваться https://antiplagius.ru/. Благодаря ему, вы сможете определить уникальность курсовой работы, и в случае чего внести некоторые поправки.

Стоит отметить, что оригинальность можно бесплатно проверить до 15 000 знаков, а далее придётся вносить определённую плату. Помимо этого, на данном сайте можно повысить уникальность, если результат не соответствует указанному порогу. Также при необходимости позволяется использовать дополнительные платные услуги.

Методы, благодаря которым можно пройти антиплагиат

На сегодняшний день, существует несколько методов, которые помогают пройти антиплагиат курсовой работы. Все нижеуказанные способы отличаются между собой, поэтому каждый студент может подобрать для себя подходящий вариант. К слову, в список эффективных методов входят:

Найти курсовую, которая прошла антиплагиат по вашей теме. После того, как вы найдёте готовую работу, вам останется вставить титульный лист, изменить года на нынешние и сдать работу. Но это сделать непросто, поскольку многие преподаватели сохраняют прошлые работы студентов в архив. Поэтому, даже если вы используйте чужую работу, то система выдаст результат — 0% уникальности. Но можете поискать в социальных сетях выпускников прошлых годов и попросить их работу. В былые времена не было подобных проверок, поэтому есть вероятность, что данный вариант сработает. Данную просьбу можно распространить на выпускников 2014-2017 года. Повысить уникальность при помощи секретов и лайфхаков. За всё время написания курсовых работ, многие разработали и придумали огромное количество лайфхаков и секретов, которые упрощают процесс написания. Обратитесь к интернету, и он вам выдаст все необходимые хитрости.

Какие из перечисленных способов вам понравились больше всего?