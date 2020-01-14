Как видит парикмахер Ваши пожелания?

Многим знакома ситуация, когда отправившись в парикмахерскую с воображаемым образом, детально делишься с мастером, высказываешь свои пожелания и просьбы, а результат, мягко говоря, оказывается неожиданным. Почему так происходит? В чем основные причины недопонимания клиента и мастера парикмахерских услуг?

Большинство парикмахеров имеют в своем арсенале ряд стрижек, как правило, среди них самые популярные: боб, каре, лесенка, короткая женская стрижка. По-другому они стричь просто не умеют. И получается, как долго не объясняй и не показывай понравившуюся картинку в журнале – результат будет очевиден. Мастер не может сказать, что он не понимает и не сможет повторить понравившийся клиенту образ. Это его работа, зарплата, он не намерен лишать себя куска хлеба. В итоге и получается, что получилось.

В бюджетных парикмахерских всегда огромный поток посетителей. Уделить каждому времени больше, чем положено, организовать индивидуальный подход просто не предоставляется возможным. Поэтому грезить о том, что за 300 рублей возможно сделать стрижку со сложной филировкой — просто бессмысленно. Не стоит тешить себя пустыми надеждами. В эконом-салонах ставка поставлена на поток клиентов, а не на изыски и качество.

У каждого парикмахера свой выдержанный стиль, очень сложно уйти от сформированных принципов, эстетических взглядов. Вкус – дело тонкое и бывает так, что представление клиента противопоставлено видению мастером образа. К сожалению, такое случается часто, что для одного является эталоном, для другого кажется вызывающей нелепостью.

Старая школа – это еще одна из причин невозможности воссоздать понравившуюся картинку. Многие мастера не могут или не готовы повышать квалификацию. А ведь индустрия красоты не стоит на месте. Чтобы шагать в ногу со временем, нужно постоянно совершенствовать навыки и умения, только так получиться достичь успеха на этом непростом поприще.

Еще одна распространённая ситуация, когда клиент не понимает, чего он хочет. Например, ему нравится некий прототип прически, но у него совершенно другие волосы по текстуре, густоте и воплотить его в реальность не получиться. Как бы не старался мастер, не использовал хитрости, и ловкость рук из совсем другого исходного материала создать получится только жалкое подобие. Но увы, не все это пониманию и обвиняют парикмахеров в плохо выполненной работе.