Какой цвет волос принесёт удачу в 2020 году

Наступивший год белой металлической крысы сулит удачу не только людям, родившимся в год этого животного. Существуют многочисленные предсказания и прогнозы, кому же действительно повезёт в этом году. Какие перемены в вашем имидже оценит символ нынешнего года?

Каждая девушка рано или поздно приходит к решению кардинально изменить свой цвет и длину волос. 2020 год – самое лучшее время, чтобы поэкспериментировать. Главное, найти действительно хорошего специалиста и не экономить на своих волосах.

Серебристое омбре

Тенденция на пепельно-серебристое омбре перекочевала с конца 2019 в нынешний год. Совпадение ли то, что это окрашивание стало популярно именно в этот год, никто не знает, но символ года – белая крыса, точно оценит такую смену имиджа. Такой цвет подойдет девушкам с русыми или тёмными волосами — на них получится плавный и красивый переход от натурального цвета корней к окрашенным кончикам.

Цветные кончики

Казалось бы, подростковые бунт, который отражается, в том числе и в цветном окрашивании, перешёл в тренд уже для «взрослых девочек». Однако стилисты советуют красить лишь некоторые пряди, либо кончики волос, чтобы это выглядело аккуратно и не отдавало дешевизной и пошлостью. На такие эксперименты решится далеко не каждая девушка, но всем хочется добавить хоть чуточку яркости. Если Вы не уверены в том, что хотите красить волосы цветной краской, а перемен хочется, можно начать с мелков для волос или смывающегося спрея для временного окрашивания.

Натуральный блонд

Как это ни странно, но в противовес холодному пепельному блонду выступают натуральные пшеничные оттенки блонда. Многие стилисты предсказывают триумфальное возвращение этого тренда. Такое решение подойдёт русоволосым девушкам (эффект выгоревших на солнце волос), более заметный, но также красивый переход будет на каштановых волосах. Ещё данное окрашивание подойдёт девушкам с тёплым типом внешности (кожа с персиковым подтоном, зелёные или карие глаза).

Огненный рыжий

Медный оттенок ворвался в хот-лист 2020 года. Он особенно благородно и дорого будет смотреться на женщинах старшего возраста, предпочитающих короткие стрижки. С рыжим цветом любые фактурные причёски будут выглядеть не только эффектно, но и притягательно. Голливудская волна или греческая коса станут идеальными вариантами на выход. Сделать ли такое окрашивание – субъективный вопрос, на который каждая женщина ответит в зависимости от своего вкуса и предпочтений. Однако стилисты в один голос твердят, что нужно хотя бы раз в жизни попробовать поэкспериментировать с оттенками рыжего на волосах.