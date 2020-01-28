Самые ревнивые знаки Зодиака

Ревность – это самая разрушающая сила, возникающая в отношениях между людьми. Каждый человек хоть раз испытывал такое чувство. Небольшой намек или взгляд может вызвать бурю внутри, называемую ревностью. Астрологи считают, что ревность проявляется под влиянием планет. Но, несмотря на их влияние, проявление ревности зависит от знаков Зодиака. Итак, в астрологии существует список самых ревнивых знаков.

Скорпионы

Рейтинг открывают Скорпионы. По 10-бальной шкале ревность Скорпионов проявляется как одержимость. Водный знак ревнив и верит в любовь до гроба. Они могут сильно влюбиться и испытывать самые глубокие чувства. Из-за ревности они постоянно подозревают своего партнера в измене. Кроме простых разговоров, скорпионы могут ревновать партнера и к прошлым отношениям. Они посвящают всего себя любимому человеку и не любят, когда и партнер этого не ценит. При отношениях Скорпионы могут проявлять чувство собственничества. Оно проявляется при стремлении контролировать каждый шаг своего партнера. Они выказывают преданность и требуют этого от половинки.

Лев

Львы славятся благородством и притягивают к себе внимание противоположного пола. Для Львов самовыражение и любовь являются главными приоритетами в жизни. И поэтому свои чувства они проявляют и даже демонстрируют напоказ. Львы также требуют любви и демонстрации чувств со стороны партнера. Половинка всегда должна восхищаться им. Полная отстраненность и игнор Львы воспринимают как унижение. А ревность они воспринимают как самое низкое чувство. В то же время огненный знак является собственником и может напасть на соперника. В ревности они беспощадны и проявляют сильнейшую ярость. Успокоившись, они становятся пушистыми и спокойными.

Телец

Тельцы проявляют рациональность и считают, что ревность – это плохое чувство. При этом они воспринимают свою половинку как собственность. Тельцы, так же как и Скорпионы не могут отпустить партнера, если тот не хочет быть с ними. К выбору противоположного пола Тельцы относятся как к серьезному делу. В процессе отношения он может уделять все свободное время своему партнеру. Они верят в любовь до гроба и могут ревновать только по веским причинам. Тельцы не прощают предательства и в конечном итоге расстаются с партнером.

Рак

Раки относятся к любви и отношениям крайне серьезно. И поэтому они способны ревновать. Именно от ревности зависит настроение водного знака. Они без остатка отдаются отношениям и ждут того же от противоположного пола. Раки делают все, чтобы осчастливить своего партнера. Из-за ревности они могут превратить жизнь половинки в ад. Чувство ревности может копиться длительное время. Ревнивые Раки могут вести себя грубо и требовать от партнера преданности.

Рыбы

Рыбы могут проявлять как равнодушие, так и ревность. Рыбам присуще богатое воображение, которое в итоге приводит к ревности. Из-за своей чуткости, Рыбы могут считывать эмоции других людей. От партнеров они требуют внимания, преданности и верности. По характеру Рыбы не ревнивы. Их чувство ревности проявляется как огорчение и обида.