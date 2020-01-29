Как определить совместимость со второй половинкой

Начальный этап отношений является самым прекрасным периодом. В этом время у влюблённой пары всё только начинается, ведь они только узнают друг друга, флиртуют, делают приятные комплименты, проводят много времени вместе и многое другое. Обычно, когда проходит некоторый промежуток времени, то у партнёров начинает угасать интерес, ведь конфетно-букетный период проходит из-за несовместимости.

Многие психологи утверждают, что женщины с первых 40 секунд знакомства определяют, нравится ли им определённый мужчина. Но это не подтверждённый факт, ведь каждая женщина индивидуальна, и может не сразу определить симпатию к противоположному полу. Чтобы действительно всё понять, необходимо обратить внимание на пять факторов.

1.Запах

В данном случае имеется ввиду естественный запах, а не парфюм. Так или иначе, чаще всего притяжение к человеку возникает именно из-за совпадения запахов. К слову, учёные даже открыли небольшой орган в человеческом носу, который считывает генокод человека противоположного пола. Если вас тянет к вашему партнёру, то у вас будет здоровое потомство и будут отсутствовать генетические заболевания.

2.Речь и голос

В том случае, если вас привлекает голос вашего избранника, то вы буквально будете наслаждаться им. Также вас не будет раздражать его речь, даже при неправильном произношении слов.

3.Внешность

Так или иначе, внешность играет важную роль. При знакомстве человек в первую очередь обращает внимание на внешний вид, а после узнаёт, какой у него внутренний мир. Если вам приятно смотреть на собственного партнёра и не раздражают его недостатки, то значит, что вы полностью удовлетворены им. К примеру, вы не замечаете «пивной живот», а видите «милый животик».

4.Мимика и жесты

По тому, как ведёт себя мужчина, демонстрируя языки тела, можно многое понять. К примеру, вы сможете увидеть, уверен ли он в себе, достаточно ли открыт с вами или испытывает к вам симпатию. Благодаря мимике и жестам партнёра вы сможете определить, как будут протекать отношения в дальнейшем.

5.Привычки

Стоит обратить внимание на привычки своей второй половинки, причём не только на вредные, но и бытовые или вкусовые. Вы можете понаблюдать за избранником и проанализировать его привычки, и это поможет понять вашу совместимость.