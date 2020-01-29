Рубль на фоне внутренних и внешних факторов

После серьезного укрепления до локальных максимумов по отношению к «американцу» «россиянин» более не находит агрессивных факторов, способных снизить курс ниже отметки 61 рубль за доллар. Более того, в нынешних условиях на российскую валюту давят сразу несколько внутренних и внешних негативных факторов.

Не исключено, что доллару удастся пробить отметку в 62-62,5 рубля за «зеленого». Пока же рубль остается в психологически комфортной для себя позиции ниже 62, сохраняя потенциал, как для удержания, так и умеренного краткосрочного снижения.

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Колебания спроса на EM валюты

Рынок рисковых активов непостоянен и зависит от комплекса факторов и настроений, которые берут за основу экономическую статистику, геополитические и иные важные события.

С одной стороны, подписание первой фазы в ходе переговоров между Китаем и США позитивно отразилось на фондовом и сырьевом рынках, вернув, в том числе, интерес к риску. С другой стороны, часть инвесторов перевели капитал в долларовые облигации.

Нефть снизилась до 64-64,5

После роста нефтяного ценника, вызванного спекулятивной активностью на фоне новостей из Ливии, баррель вновь возвращается к отметке 64-64,5 за «бочку» эталонной марки.

Несмотря на позитивную для цен статистику Минэнерго по прошлой неделе, на днях Фатих Бероль, глава Энергетического агентства заявил об ожидании перенасыщения рынка углеводородов нефтью в первом полугодии, то есть избытке предложения. Это по понятным причинам не вызвало радости у инвесторов.

Внутренние факторы

Главенствующим негативным фактором для курса российской валюты в данный момент остаются закупки, проводимые в рамках бюджетного правила. Несмотря на необходимость подобного шага со стороны ЦБ и Минфина, повышения объема закупок со средины января – сдерживающий фактор для «россиянина».

Наоборот, положительным для рубля остаются налоговые выплаты компаний-экспортеров, которые меняют иностранную валюту для уплаты налогов в бюджет. Пик выплат придется на 27 число, однако, эффект может быть размытым, так как часть компаний, по всей видимости, уже успела обменять валюту неделями ранее, стимулируемая выгодным курсом. Сегодня вы можете узнавать всю полезную информацию в сфере финансов прямо на специальных сайтах данной направленности.