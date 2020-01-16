Страны, где русских женщин не очень любят

Ни для кого не является секретом, что наших женщин любят во многих странах мира. Связано это с тем, что где бы русская женщина ни находилась, она всегда будет выглядеть на все 100%. Неважно, стоит ли она в очереди в магазине или сидит за столиком в дорогом ресторане. Русские женщины, в отличие от европейских, в первую очередь большое значение уделяют своему внешнему виду, а уже потом удобству. В Европе женщины более неприхотливы к своей внешности. На улице легко встретить местную жительницу с немытыми волосами и в домашней одежде. Связано это, прежде всего с появлением разнообразных движений за права женщин. Теперь женщина вправе выглядеть так, как считает нужным, но, по-видимому, местным мужчинам такой расклад не очень по душе и они всё чаще обращают свой взор на русских девушек, которые намного более выгодно смотрятся на фоне местных дам.

Но, несмотря на всю привлекательность, есть страны, где русских женщин не особо любят:

Турция.

Казалось бы, эта страна, куда каждый год едет на отдых огромное количество наших женщин. Конечно, их засыпают комплиментами местные мужчины, но за спиной всегда будут говорить гадости. Связано это с тем, что они считают их легкодоступными. Ведь это страна востока, а там поведение женщин всегда находится в некоторых рамках. Русские же женщины на отдыхе могут позволять себе некоторые вольности, что и вызывает такое мнение.

Египет.

Здесь ситуация практически ничем не отличается от Турции. Местные мужчины также считают наших женщин довольно фривольными. Их поражает то, как некоторые представительницы слабого пола ведут себя на отдыхе. А если принять во внимание то, что наши женщины любят сорить деньгами, то, естественно, такое поведение будет не нравиться местному мужскому полу. В восточных странах это считается выходящим за рамки приличия.

Множество мужчин Германии мечтают связать свою жизнь с русскими женщинами. Им нравятся красота, природная женственность и ухоженность наших девушек. Но и среди немецких мужчин, находятся те, которые осуждают русских женщин за чрезмерную расточительность и привычку сорить деньгами. Как известно, немцы народ, довольно прагматичный и умеющий считать. Русские же девушки, порой абсолютно не могут экономить и свои траты совсем не контролируют.