В чем проявляется «чистота» женщины?

Современные женщины пользуются косметикой и духами. Многие эксперты считают, что нанося на лицо косметику, женщины скрывают свою естественную красоту. А использование духов скрывает «женскую чистоту». Кроме того женщины одевают белье с «push-up» или пользуются услугами пластических хирургов.

Таким образом, женщины остаются без своей «чистоты». Соответствуя современным стандартам, женщины становятся не чистыми. Обычно причиной становится посещение тренингов или изучение информации о том, как стать женственной. Такого же отношения придерживаются многие мужчины. Психологи считают, чтобы стать настоящей женщиной, в первую очередь надо обрести себя.

Флирт с противоположным полом

Современные женщины используют флирт как защитную реакцию, чтобы не показывать свою слабость. Флирт проявляется заискиванием и блеском в глазах. Флиртуя с противоположным полом, женщины знают, что не будут отверженными. Отверженность со стороны мужчины, для женщин приравнивается к унижению или убийству. В этой жизни почти каждая женщина в ответ за свою искренность и честность, была хоть раз отвергнута. «Чистая» женщина является слишком уязвимой. Чтобы сохранить отношения и свою гордость, женщины, как правило, показывают исключительно свои сильные качества.

Если убрать свою «чистоту», отношения женщины формируются в стереотип. И поэтому мужчины находят себе жену, основываясь на качествах «хозяйки». Выбрав себе девушку по стандартным параметрам, мужчина начинает ухаживать за ней. После траты на подарки и поощрения, мужчина считает, что купил себе «жену» как мебель или бытовую технику. Стоит учесть, что свадебное платье имеет белый цвет как стиральная машина или газовая плита.

«Страхование» отношений

Каждая женщина хочет быть застрахована от обмана и предательства. В большинстве случаев, мужчины встречаются с девушкой до того, как проведет с ней ночь. После чего им девушка становится неинтересной. Страхование отношений является своего рода хитростью. В данном случае партнеры требуют друг от друга преданности и честности. В итоге отношения становятся «не живыми».

Отношения между потребителями

В начале отношения строятся на «чистоте». Дальше у пары появляются друг к другу претензии. Предъявляя их, каждая сторона показывает свое непринятие. В других случаях женщины воспринимают отношения как дар свыше. То есть она хочет быть только с ним и исполняет каждый его каприз.

Расстройства в отношениях

Каждый человек целостен. Целостность состоит из поступков и чувств. Когда целостность нарушается, человек все чаще начинает расстраиваться. Целостность нарушается, если человек не хочет делать то, что делает. В результате иммунитет снижается, и человек начинает болеть.

Страх уязвимости

«Чистота» пропадает, когда появляется страх уязвимости в отношениях. Женщины не хотят показывать свою уязвимость и начинают хитрить и притворяться.

Что представляет собой чистота?

Чистота представляет собой позволение жить, основываясь на душевной правде. В чистоте проявляется человеческая душа. Очистить душу можно только путем преодоления трудностей.