Стильные кроссовки лета 2020 года

Модная обувь – прекрасное дополнение к идеальному образу, неотъемлемый атрибут современного look-a. Каждый год мода диктует свои тренды. И 2020 не исключение. Какие же новинки предлагают дизайнеры? Кутюрье рассказали про идеальные сочетания с одеждой любого фасона.

Краткая история

1892 год – эпоха появления «прорезиненных» кед.

Американские создатели продолжили традицию. Так дошли и до выпуска современной спортивной обуви.

1917 год — компания Converse представила обувь «сникерсы», которые привлекли теннисистов и баскетболистов.

Создатели двух популярных брендов Adidas и Puma, братья Дасслеры из Германии, также заинтересовались выпуском ортопедической спортивной обуви. В 1920-ом запустили свое производство.

В общем, кроссовки приобрели свою популярность в 70-ые во время популяризации бега и здорового образа жизни. Появление столь мощного конкурента на рынке и отдаление покупателей вовсе не порадовало создателей классической кожаной обуви. От этого и возникали разные сплетни по поводу носки.

В наши дни кроссовки стали неотъемлемой частью любого гардероба и даже законодатели высокой моды наделяют их особым вниманием.

Женские образцы

Какие же модели будут актуальны для женщин и девушек в 2020 году?

Повседневная классика. Такие варианты подойдут для любителей активного образа жизни и для приверженцев спорта. Бренды Tory Sport, No sesso предлагают нам белые новинки с яркими вставками;

Кроссовки со шнуровками. Марки Colville и Collina Strada потешат появлением моделей с широкими переплетами;

Скейтерские варианты. Изначально, такие модели были сделаны для защиты от различного рода травм. Теперь же, это трендовый элемент молодёжного стиля;

Цветные. Яркие оттенки – тренд 2020 года. Насыщенные пестрые цвета, многоцветные варианты с абстрактными узорами – все это предложили бренды Vivienne Westwood, Bodysong и Chromat. Тут дизайнеры немного поигрались и представили коллекцию с помощью моделей не стандартной комплектации;

Серебристые варианты. Tory Burch и Jahnkoy презентовали свои новинки на подиумах Нью-Йорка. Кроссовки можно сочетать не только со спортивной одеждой, но и с легкими сарафанами, платьями;

Модели на высокой подошве. Именно, такие новинки представил на всеобщее обозрение модный дом R13. Изюминки с высокой белой подошвой, использование шнурков двух цветов, комбинация принтов и разноцветных вставок;

Мужские модели

Стоит отметить, что мужские и женские варианты кроссовок 2020 не сильно отличаются между собой.

Модели с яркими акцентами отлично представлены No sesso, Marcelo Burlon, Iceberg;

Серебристые варианты от No sesso. Такие модели дизайнеры рекомендуют сочетать с белой одеждой или яркими акцентами в ней;

Мужские скейтера. Эти модели прекрасно сочетаются с шортами и высокими носками. Vivienne Westwood, Neil Barrett, а также Rag & Bone демонстрируют это;

Мужские легкие текстильные кеды. Такие модели почти универсальны. Сочетаются с любой одеждой. Коллекция Officine Generale прекрасно демонстрирует это в сочетании с классикой;

Цветные варианты. Мужская мода скучна без красочных оттенков или принтов любого вида. Летний и весенний сезон 2020 предлагает широкий ассортимент кроссовок. Бренды Jahnkoy, Off-White, La Martina Resized by AP, Aspesi, Marcelo Burlon особенно подчеркивают такие варианты;

Протекторы. Брутальные кроссовки от модного дома Prada на тракторной основе.