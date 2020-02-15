Правдолюбы или кто самый честный в Зодиакальном круге?

Когда вселенная распределяла качества и личные характеристики некоторым из знаков досталось чуть больше любви к правде и сегодня у 5 знаков Зодиака можно выделить такую отличительную черту, как честность. О ком же идет речь?

Рак

Эти знаки с рождения формируют свой моральный кодекс и среди всех пунктов крупным шрифтом выделена – честность. Ложь – самое низкое оскорбление для раков, которое они не простят. Представители этого знака и сами не прибегают к вранью и от окружающих требуют того же, они легко разоблачат обманщика и почувствуют ложь внутренним «детектором».

Лев

Эти люди обладают сильно развитой интуицией. Она помогает им разоблачить обманщика или по меньшей мере почувствовать недостоверность слов. Львы и сами стараются быть открытыми для окружающих и не могут найти оправдание людям, которые обманывают. Для них лучше никаких отношений, чем отношения, построенные на лжи. Любую неправду львы воспринимают как личное оскорбление и не способны его прощать.

Водолей

Идеализация образов – основное занятие водолеев. Они могут наитии оправдание практически любому проступку. Единственное, что оправдать не могут эти доброжелательные люди — это ложь. Даже если это «ложь во спасение» она может вызвать обиду и негодование у представителей этого знака Зодиака. Любая нечестность рушит весь идеальный образ, который Водолей нарисовал о Вашей личности и вызывает отвращение и ненависть.

Скорпион

Это биологический детектор лжи. Интуиция в сочетании с аналитическим складом ума позволяют не просто почувствовать ложь, но и понять ее целенаправленность и степень опасности для себя. Хоть Скорпиону в принципе все равно лгут ли ему намеренно или стараются защитить от горькой правды. Он терпеть не может ложь и точка! Его устроят только честные отношения.

Рыбы

Представителей этого знака Зодиака часто считают невоспитанными и нетактичными. Всему виной их правдолюбие — они говорят все так, как видят и думают. Не выбирая слов и выражений «послаще». Они не так больно воспринимают чужую ложь, как Лев и Скорпион, но сами лгать не могут. Соврав, они чувствуют эмоциональный дискомфорт и стыд. Именно поэтому им легче сразу сказать людям правду, какой бы горькой и некрасивой она ни была.