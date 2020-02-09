Важное о перепадах настроения у девушек

Все о перепадах настроения у девушек

Говорят, что девушки эмоционально не стабильны потому, что у них слабая нервная система. Так вот то, что мы знаем о физиологии человека опровергает эти домыслы. Нервная система не бывает «слабой» или «сильной» и большая эмоциональность женщин обусловлена их гормональным фоном, а также социальными навыками.

Гормоны, стресс и эмоциональность

Важно: открытое выражение эмоций не является чем-то плохим. Девушки не плохие, и не «зло». Они могут выражать эмоции открыто, и таким способом контролируют повседневный стресс. На самом деле, мужчины тоже могут, просто это обществом не поощряется.

В женском организме гормональный фон меняется циклически. В первую фазу менструального цикла гормоны более-менее стабильны, нет резких всплесков эстрадиола и пролактина, а также прогестерона. Девушка «ровная», ей спокойно, если нет объективных жизненных проблем.

В середине цикла происходит резкий выброс эстрадиола и тестостерона. Улучшается настроение, появляется либидо. Энергии хватает на все, от работы до спорта с личной жизнью, и поводов для плохого настроения гормональная система не «подбрасывает».

В третьей фазе доминирующий гормон – прогестерон. Именно из-за него «заливает» водой и портится настроение. Физиологически это обусловлено тем, что организм «страхует» женщину на случай беременности, чтобы она излишне не активничала и плод мог прикрепиться. Да, не хочется заниматься спортом, и выполнять большой объем нагрузки.

Но современная жизнь обычно не дает нам такой возможности, поэтому многие реагируют эмоционально именно на бытовые перегрузки.

Социальная составляющая и эмоциональность

Принято считать, что женщины слабее мужчин, и им поэтому можно плакать, прилюдно нервничать, выражать негатив словами. Кроме того, в обществе не поощряется немного отстраненное и взвешенное поведение. Мужчины привыкли, что женщины реагируют на их слова, какие-то поступки, любят, в конце концов, шоколадки и открытки с котиками.

Социальные стереотипы помогают нам выживать в этом суровом мире. Но они же требуют от многих людей невозможного. Да, женщина может заплакать на людях. Нет, это не означает, что прямо-таки каждая женщина мечтает так и поступать. И совершенно не справедлива природа к мужчинам. Им «не дозволено» выражать эмоции, потому крайне сложно найти баланс между стрессом и нормальным рабочим состоянием.

Воспитание и эмоции

Если девочку воспитывают в духе «ты же девочка», а она отличается взрывным темпераментом, подавленные эмоции могут сыграть злую шутку. Именно так и зарабатываются неврозы и психологические проблемы.

Потому детей обоих полов нужно учить социально приемлемо выражать свои эмоции. Например, рисование, и музыка помогают выразить грусть, боль, отчаяние, скорбь. Спорт помогает справиться как с депрессивными и меланхоличными состояниями, так и с приступами агрессии.