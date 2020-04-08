8 критических периодов в жизни человека

Человеческая жизнь не может идти постоянно ровно и плавно: всегда происходят какие-то события, которые вынуждают адаптироваться и изменять психику, отношения с окружающими, мировоззрение. Учёными доказано, что есть жизненные периоды, когда человек испытывает определённые психологические кризисы. При успешном их преодолении в личности формируется ещё одна черта, которая остаётся до конца жизни и способствует дальнейшей приспособляемости к изменяющимся условиям.

3 – 7 лет

В этот момент происходит становление ядра личности. Ребёнок пытается понять, враждебен или безопасен окружающий мир. В этот период особенно важна любовь и поддержка родителей, а также положительная оценка его действий со стороны. Главное, не вдаваться в крайности: воспитание в стиле «кумира семьи» или гиперопека создаст неспособность преодолевать жизненные трудности в будущем, а чрезмерная строгость взрастит эмоционально холодную или неуверенную в себе личность.

10 – 16 лет

Один из наиболее трудных периодов, как для самого человека, так и для окружающих. В это время на первый план выступают юношеский максимализм, непринятие общественных норм и поиск своей независимости. Также в подростковом возрасте определяется будущая направленность деятельности человека и овладевание профессией. Важно понять, что подростку нравится делать, и развивать его в этой стезе.

18 – 22 года

Чёрно-белая палитра окружающего мира уже не годится для оценки, и происходит переосмысление ценностей. Здесь важно бороться с проблемами самоидентификации и принять свои достоинства и недостатки. Часто бывает, что в это время возникает протестная реакция, причём без каких-либо конструктивных предложений по исправлению минусов, или начинается поднятие собственной значимости за счёт принижения других.

22 – 27 лет

В этот период возникает чувство фрустрации, неудовлетворённости собой, впечатление недоделанности, отсутствие достижения целей. Жизненный курс, который вроде был выбран правильно, перестаёт удовлетворять. Важно найти в себе силы и понять, что достигнутое – не абсолют, и впереди можно преодолеть ещё много вершин, если постараться.

32 – 37 лет

Здесь происходит вторая переоценка, теперь уже пройденных лет. Человек осознаёт собственный опыт и начинает задумываться, стоило ли то, что у него сейчас есть, всех проб и ошибок в прошлом. Следует заново обдумать все идеалы, которым следовали ранее, и не бояться начать заниматься чем-нибудь новым.

37 – 45 лет

В это время люди понимают, что тащить «лишний груз» становится тяжелее, а всё на свете имеет конец. Важно дифференцировать первичные и вторичные обязанности, правильно их распределить, выбраться из «болота» рутинной жизни.

45 – 50 лет

Период имеет неофициальное название «второй молодости», так как в результате гормонального всплеска перед климаксом (вопреки расхожему мнению, у мужчин это тоже актуально) опять начинается активный поиск себя в жизни. Можно обнаружить скрытые доселе умения и таланты, или кардинально изменить обстановку жилища: эти способы могут помочь понять, что жизнь не останавливается.

50 +

Кризис «осмысленной зрелости» опасен тем, что часто у людей опускаются руки перед надвигающейся старостью. Однако нужно понимать, что «старость» и «пассивность» – вовсе не синонимы. Важно направить все полученные знания и опыт на приобретение чего-то нового. Как говорят врачи, переключение и адаптация к новому в пожилом возрасте имеет исключительное значение для сохранения живости ума.