Герой или злодей: как найти настоящего принца

Ежедневно мы находимся в контакте с огромным количеством людей. Каждый со своим характером, целями, желаниями и потребностями. Среди них много замечательных, веселых и заботливых.

Однако помните, на каждого хорошего находится два плохих парня. Будьте бдительны и избегайте мужчин, чтобы не потерять равновесие и не получить на десерт разбитое сердце.

Типы антигероев, от которых следует убегать

Типаж плохих парней всегда привлекал женский пол. Независимые, сумасшедшие. Они бунтари в этом обществе, которые бросают вызов всем. Такие парни любят адреналин, риск, а нарушать запреты – их любимое занятие. Они сводят с ума своим неординарным характером, однако ужиться с таким типом людей крайне сложно. Жажда свободы для них всегда будет на первом месте.

Отнюдь не лучшим окажется вариант, мужчины-лентяя. Тихий, неспособный и не активный человек. Все свои цели и возможности он вкладывает в увлечение и ничего не деланье. Никакой помощи и поддержки слабому полу. Бесконечные игры за компьютером, бутылка пива, футбол и полная безрезультативность. Никаких мыслительных процессов. Вы задумывались, что такой человек просто глупый?

Следующий тип несчастного и «побитого» человека. Он постоянно носит футболку с надписью «Жалость». Женщина на его фоне всегда выглядит сильнее, мужественнее и берет на себя роль постоянного «героя-спасителя». Манипуляция — это единственное, наполовину полезное качество, которым обладают такие мужчины.

«Побитый» работой. Такой род мужчин не принесет вам счастья и внимания. Ведь все свои силы мужчина отдаёт работе, целиком и полностью посвящая себе ежедневной рабочей рутине. Вы не будете для него на первом месте, и вам придётся смириться с одиночеством. О романтике и близости можно забыть. Его рабочий кабинет, место, куда он будет сбегать, находя смысл жизни в стенах офиса, а не вечером на диване с вами.

Мужчины-сплетники, нередкий экземпляр в нашем современном обществе. Хорошенько подумайте, стоит ли делиться своим секретами с таким болтуном. Помимо этого, такие мужчины, склонны к частому вранью.

Постоянный контроль и критика за всем, что вы делаете, как едите, что одеваете и как говорите — черты мужчины тирана. Бегите скорей от такой неправильной власти.

А вам встречались люди без прошлого? Мужчины, которые скрывают свою личность, весьма опасны. Вы не знаете ничего о его близких, друзьях и коллегах? Задумайтесь. Человек с маской на лице, скорее всего, окажется простым лжецом и не сделает вас счастливой.

Чересчур самоуверенный, эгоистичный и самовлюблённый. Вы узнали мужчин с чертами нарциссизма? Он часто настойчив, жаждет внимания и бесконечной похвалы. Зачем вам лишние заботы?

Не способный прожить и дня без материнской опеки, говорит о зависимом и слабом мужчине. Синдром материнской зависимости вряд ли когда-то покинет сознание такого типа мужчин. А вы готовы стать ему второй мамой?

Мужчина, который пристально следит за финансами и упрекает вас за каждую потраченную сумму — скорее всего попросту жадный человек. Все мы знаем, счастье не в деньгах. Финансовые отношения очень тонкое дело и характеризует человека с разных сторон. Порой не всегда с хороших.