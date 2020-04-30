Из каких мужчин принцев не сделаешь

Замуж не напасть, лишь бы за мужем не пропасть – эта пословица, которая была известна ещё нашим прабабушкам, не теряет актуальности и в наши времена.

Главное — правильно выбрать спутника жизни, а там и жизнь сложится. Но в нашей стране из-за дефицита на мужской пол всегда существовало негласное правило о том, что нужно идти под венец, пока берут. Поступило предложение – принимай, а дальше видно будет. И после того, как заветное колечко надето на палец, начинается процесс перевоспитания мужчины. Сразу стоит заметить, что переломить уже взрослого человека довольно сложная и неблагодарная задача, а некоторых людей и вовсе невозможно перевоспитать.

Рассмотрим несколько типов мужчин, из которых вылепить принца при всех стараниях и усилиях просто невозможно.

Социопаты

С этими ребятами связываться бесполезно и даже опасно. Начать можно с того, что они весьма привлекательны, умеют расположить к себе и презентовать собственную персону самым лучшим образом. Женщин привлекает их стремление к рискованным поступкам и щедрость. Вот только дамы заблуждаются, что всё эти действия вызваны любовью. Любить социопаты умеют только себя, а всех остальных людей они используют для удовлетворения собственных интересов и потребностей. К сожалению, женщины длительное время отказываются в это верить, прощая, порой, и выходки насилия.

Мужчины-прилипалы

Эти ребята не сторонники применения жестокости, у них иной подход к жизни. Прилипалы находят женщину, которая достаточно адаптирована в жизни и присасываются к ней. В этом случае можно прилагать минимум усилий и жить довольно благополучно, поскольку всё сделает партнёрша. А куда ей деваться, ведь на такого мужчину положиться нельзя.

Опасность в том, что таких апатичных парней можно рассматривать довольно долго. Они чаще всего рождаются в состоятельных семьях, где все потребности обеспечивают родители. Да и своему взрослому сыну мать с отцом передают квартиру, машину и отличную работу. Вначале кажется, что такой жених перспективен, но потом время показывает, что самостоятельно добиваться успеха он не научен.

И таких вариантов неудачного партнёра достаточно много. Но как же сделать правильный выбор, на что стоит обращать внимание?

Вам нужно не спешить, а внимательно присмотреться к человеку. Как он ведёт себя, если вам плохо, если вы попадаете в беду. Готов ли этот человек отказаться ради вас от своих планов и интересов? Беспокоится ли он о вашем здоровье и безопасности?

Плюс получает тот мужчина, который готов вступиться за вас даже перед приятелями и родственниками, который готов отойти от своих принципов и проявить в ряде вопросов снисходительность.

Важными моментами являются достижения партнёра и его самодисциплина. Мужчина должен уметь организовать себя, проявить силу воли и настойчивость, иначе как он будет справляться с трудностями и поддерживать семью.