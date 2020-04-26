Краски, кинетический песок и пластилин: как сделать своими руками

У современных мам не возникает вопроса, чем занять ребёнка. В огромном ассортименте рынок предлагает любые варианты для творчества. Пластилин, краски, кинетический песок и ещё много-много всего, чего только душа пожелает. Единственным моментом является ценовая политика. Не все родители могут в достаточной степени обеспечить ребёнку такие развлечения на каждый день. Но папы и мамы будут приятно удивлены тем, что можно изготовить материал для творчества самостоятельно.

Тесто для лепки

Этот вариант известен ещё от бабушек и прабабушек. Вот только тогда тесто не было таким разноцветно-радужным, но зато ребятишки с удовольствием пристраивались рядом со взрослыми и лепили самые настоящие вареники и пирожки. Можно поступить и так, ведь одно другому не мешает. А можно ещё и несколько раскрасить привычный белый цвет.

Для приготовления основы потребуется 0,5 стакана муки и столько же воды, 3 ст. л соли, 1 ст л. подсолнечного масла и чайная ложка лимонной кислоты. Все составляющие необходимо перемешать и вылить на сковороду.

Когда масса станет однородной, её следует поделить на кусочки и добавить красители. Важно правильно хранить тесто в закрытых баночках, чтобы оно не теряло свою эластичность.

Кинетический песок

Способ приготовления достаточно прост – на пять стаканов просеянного песка потребуется 2,5 стакана крахмала и 1 стакан воды. Остаётся всё хорошо перемешать и можно строить пасочки и куличики. Хранить песок рекомендуется в пластиковом контейнере.

Холодный фарфор

Вспомните красивые фигурки мужчин, женщин и зверей, которых раньше было множество на полочках и в комоде, причём в каждом доме. Сейчас можно делать такие фигурки самостоятельно. Соприкасаясь с воздухом, масса отвердевает и отлично сохраняет свою форму. На 1 стакан пищевой соды возьмите пол стакана крахмала, предпочтительно, кукурузного. Всё это соедините в одной ёмкости и залейте ¾ не горячей воды. Далее варите массу на медленном огне, пока внешне она не станет напоминать вам картофельное пюре – фарфор готов.

Папье-маше

Ещё одним любимым вариантом поделок являются фигурки из папье-маше. Для того, чтобы сделать кролика или птичку нужно купить специальную массу или изготовить её самостоятельно. Для этого не выбрасывайте упаковку из-под яиц, здесь она очень пригодится. Поделите её на кусочки, добавьте кипяток и взбейте массу миксером.

После этого влейте 2-3 ложки клея ПВА и поместите в пластиковый пакет. Из такой массы можно вылепить всё, что угодно. Фигурки получаются лёгкими и прочными.

Мастика для лепки

Для сладкоежек это настоящая находка. Если вы не перестаёте удивляться тому, как красиво удаётся оформлять торты при помощи сладких фигурок, то попробуйте это сделать сами. 10 г желатина разведите водой, добавьте лимонную кислоту и 500 г сахарной пудры – вот сладкая смесь, которая приобретёт любую форму в зависимости от вашего желания и фантазии.