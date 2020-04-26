Любить – что это значит?

Любовь — одно из самых главных чувств в жизни любого человека. Однако, объяснить, что представляет из себя эта самая любовь, достаточно сложно.

Любить — знать любимого человека

Когда Вы знаете не только хорошие стороны человека, но и негативные, то все равно остаетесь с ним в любой момент жизни. Когда Вы можете понять без слов, что происходит в его мыслях и в душе. Когда Вы разгадали, что скрывается под социальной маской и каков человек на самом деле.

Любить — проявлять заботу

Желание заботиться может возникнуть только к тому человеку, которого Вы искренне любите. Оно никак не давит на другого человека. Забота — источник свободы. К тому же, Вы заботитесь и о том, чтобы любимый человек рос как личность. Вы искренне верите, что он сможет достичь всего, о чем мечтает и помогаете ему в этом нелегком деле.

Любить — уважать

В любимом человека Вы уважаете все: мысли, чувства, решения. Вы не настаиваете на том, чтобы он изменился или начал вести себя по-другому. Вы просто принимаете человека таким, какой он есть. Наоборот, Вы даже содействуете тому, чтобы жизненные события не изменили его. К тому же, Вы никогда не относитесь к любимому человеку, как к вещи.

Любить — брать ответственность.

Ответственность означает понимание того, что Ваши поступки будут влиять на человека, которого Вы любите. Вы не можете обидеть человека, сделать ему больно. То есть понимание того, что все, что вы будете делать, скажется на человеке, которого Вы любите.

Любить — быть преданным

Если ты открылся и доверился человеку, никогда не делай ему больно. Преданность означает, что Вы будете любить человека, не смотря на любые жизненные трудности и обстоятельства. Вы всегда будете готовы поддержать любимого и вместе преодолеть тяжелые времена.

Любить — доверять

Любые крепкие отношения строятся на доверии. Если Вы любите человека, Вы должны полностью доверять ему и ни в чем не подозревать.

Любовь — ощущение свободы

Любовь не зависит от того, оправдывает ли ожидания любимый человек или нет. Она всегда случается по доброй воле и приходит в нашу жизнь неожиданно и спонтанно. Настоящая любовь — дар, не требующий ничего взамен.

Итак, как мы видим, простое слово «любить» включает в себя так много различных смыслов.