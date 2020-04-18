Выбрать человека, с которым можно было бы построить долгосрочные отношения, бывает непросто, ведь способны на это далеко не все. По мнению доктора Клариссы Пинколы Эстес, люди, стремящиеся выстроить крепкие взаимоотношения, обладают определенными качествами. Именно на них нужно обращать внимание, выбирая спутника жизни.

Выбирайте человека так, будто вы не способны видеть

Внешность, как известно, бывает обманчива. Поэтому не следует выбирать спутника жизни, опираясь на его внешние данные. Закройте глаза, сосредоточьтесь и задумайтесь о том, каким ваш избранник является на самом деле. Можно ли назвать этого человека добрым, честолюбивым, преданным, внимательным, чутким и заботливым?

Задумайтесь над тем, насколько он постоянный

Непостоянный человек не способен выстроить крепкие, долгосрочные отношения. А то насколько он постоянный зависит от того, способен ли он учиться. Тот человек, который не способен обучиться чему-то новому, взглянуть на привычные вещи под другим ракурсом, не интересуется тем, как устроен окружающий его мир и люди, живущие в нем, не обладает терпением, а значит не способен быть рядом с кем-то слишком долго. Такие люди закрыты для всего нового и не готовы менять свою жизнь.

Остановите свой выбор на том, кто похож на вас

Женщины – хрупкие и, одновременно, невероятно сильные создания. И требуют они от мужчин того же. Сильный мужчина, который способен обучиться нежности и чуткости – это идеальный кандидат на построение долгосрочных отношений.

Выбирайте того человека, который не боится показывать свои эмоции

Отсутствие реакции на боль, которую вы причинили человеку, говорит о том, что он уже успел отказаться от вас. В этом случае расставание – дело времени. И долго ждать его не придется.

Люди с увлечениями

Возможно, ваш возлюбленный будет заниматься резьбой по дереву, йогой или писать стихи – это не имеет никакого значения. Главное, что он этим занимается. Такие люди будут рядом с вами и, одновременно, сами в себе. У них будет своя личная жизнь, но это значит то, что и у вас появится возможность самореализоваться в каком-то деле.

Схожие увлечения

Совместное времяпровождение за общим, любимым делом – это некий клей, который будет крепко держать ваши отношения на протяжении многих лет.

Общие ценности

Важно, чтобы ваш избранник разделял не только ваши интересы, но и принимал вашу жизненную позицию.

Сочувствие – одна из самых важных эмоций

Умение сочувствовать, принимать, понимать, слышать и слушать – то, чего не хватает многим отношениям. Возбужденный, нервный человек становится спокойным и умиротворенным тогда, когда его готовы выслушать. Если ваш избранник не способен на это, то стоит присмотреться к кому-то другому.

Умение смеяться над собой

Люди, которые знают о своих недостатках и способны с юмором относиться к ним – одаренные люди. Особенно, если очередная шутка прозвучит во время ссоры. Если ваш избранник способен на это, значит он дорожит вами и чувствует себя с вами более чем комфортно.

Помните о недостатках

Незначительные недостатки, которые на первых этапах отношений казались вам безобидными, спустя несколько лет, могут стать настоящей проблемой. Помните об этом и ответьте сами себе – сможете ли вы с ними смириться?

Не забывайте о дружеских отношениях

Готовы ли вы не только любить своего избранника, но и быть для него другом? Сможете ли вы слушать его, говорить с ним и выполнять его просьбы?