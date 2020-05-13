Что может рассказать о человеке его телосложение

Все люди разные. И, прежде всего, нас отличает внешность. Телосложение – одно из главных различий.

Мы часто смотрим на собственную фигуру со стороны критиков, мечтая уменьшить жировую прослойку в определенных местах или подтянуть мышцы. Но, как оказывается, наше телосложение может рассказать о нас очень многое. Как же научиться читать человека?

Удивительно, но тело может рассказать о том, как живет человек, какой образ жизни ведет и даже какой диеты придерживается. Как оказывается, по фигуре даже можно понять, какие психологические травмы были в жизни человека.

Худые девушки, «кожа, да кости»

Многие девушки мечтают быть похожими на моделей, вес которых очень мал. Часто говорят, что их тело просвечивается от худобы, однако это не мешает молодым девушкам мечтать о такой фигуре. Не стоит этого делать!

Данный тип телосложения чаще всего характерен для людей, которых часто отвергали. Психологические травмы отразились на фигуре, в результате чего тело стало болезненно худым и бледным. Такие девушки часто кажутся невидимками и боятся оказаться в центре внимания.

Такие травмы идут из детства. Часто очень худые девушки – нежеланные дети. Они хотят чувствовать себя нужными, но не получают этого в своей жизни.

Сутулые девушки

Многие девушки сталкиваются с проблемами осанки, но не все могут с ними справиться. Так, сутулые плечи и слабое тело – показатель психологической травмы «покинутого» человека. Скорее всего, девушку в жизни уже бросали несколько раз мужчины. Быть может, отец очень рано ушел из семьи, а парни надолго не задерживаются. Такие люди очень любят привлекать к себе внимание. Поэтому чаще всего сутулых людей можно встретить на телеэкранах. Они пытаются окружить себя людьми, чтобы не быть одинокими, ведь это самый большой страх данной фигуры.

Полные девушки

Девушки с фигурой яблока страдают травмами «униженного» человека. В детстве их часто унижают, гнобят. Вырастая они стараются защитить всех вокруг. Полные девушки очень добрые, заботливые и чуткие. Поэтому часто они берут на себя ответственность помогать окружающим с их проблемами.

Пышные девушки стесняются хвалить себя. Однако тело просит поощрения, поэтому они и заедают все свои проблемы.

Итак, как Вы видите, по телосложению человека действительно можно многое сказать и узнать о человеке.