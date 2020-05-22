Искусство быть женщиной: 10 правил

Когда рождается девочка, на небе загорается звездочка настоящей женщины. Невозможно родиться сразу настоящей леди, но ею каждая из нас становится в период всей жизни. Внутренний стержень, внутренняя дисциплина, женственность, красота – основные качества любой барышни. Важно чувствовать себя спокойно и уравновешенно. Ведь внутреннее состояние определяет качество наружного. Чем больше женщина нравится себе, тем больше ее любят и ценят окружающие. Поговорим о качествах настоящей леди?

Богатство внутреннего мира

Открытая душа и доброе сердце – не всегда хорошо. Вы должны контролировать баланс. Всему нужно знать меру. Умейте видеть в людях не только хорошее, но и думайте о том, какой это человек в других ситуациях. Научитесь себя не просто воспринимать, но и любить. Посмотрите на свои достоинства и возлюбите их. Если видите недостатки, то боритесь с ними, не пускайте все на самотек. Всегда подпитывайте свое внутренне «я».

Чтобы влюбить в себя мужчину, для начала влюбитесь в себя

Продолжая предыдущую мысль, хочется добавить, что мужчины видят вашу нелюбовь к себе. Вот, например. Вы идете уверенным шагом, плечи расправлены, на лице легкий макияж, который добавляет шарма, а волосы развеваются на ветру. И другой вариант. Вы надели темные джинсы, ведь по всем тенденциям они прекрасно скрывают все излишества фигуры. Собрали волосы в высокий пучок, ведь визуально вы стали выше. Какой макияж среди белого дня, на это нужно потратить кучу времени, оденем лучше черные очки. Сутулой походкой пошли покорять. Как думаете, в каком случае хочется обратить внимание на человека. Влюбитесь в себя. Это не так уж и сложно.

Мужчине должно быть хорошо рядом с вами

Запомните это правило. Никому не интересна та, которая без конца и края «выедает» мозг чайной ложкой. Вы не нанимались перевоспитывать и подстраивать человека под свой лад. Это никому не нужно. Если вы считаете, что проблемы, которые случились на вашей работе, очень беспокоят вашего партнера, то вы ошибаетесь. Не несите в семью или в отношения весь сор рабочих будней. Завтра вы решите все проблемы без лишних вопросов и переживаний. Настоящая женщина дает мужчине не красоту, не секс, не зрелище, она дает ему уют и хорошее состояние рядом с ней.

Научитесь дарить любовь

Запомните, никто не подарит вам любви в таком количестве, которое вы не отдали этому человеку. Это касается не только мужчин, но и близких людей. Настоящее искусство уметь отдавать любовь, не требуя ничего взамен.

Давайте совершить мужчине подвиг

Никогда не заставляйте мужчину что-то делать для вас. Если он сам захочет, то обязательно выполнит. Вы лучше сделайте так, чтоб он этого сам захотел. Присмотритесь к себе, все ли вы предприняли для того, что бы вас хотелось удивлять и одаривать подарками.

На самом деле, чтобы быть настоящей женщиной нужно не так и много. Просто научитесь быть собою в любой ситуации.