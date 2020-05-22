Гулящие знаки Зодиака: Топ-5

Есть люди, которые считают, что измена заложена в человеке природой, поэтому воспринимают неверность, как обыденность и нормальное явление. Особенно это касается мужчин, которые часто ссылаются на желание оставить после себя потомство. Но измена плохо сказывается на отношениях любящих людей. Специалисты по астрологии выделяют пять неверных и гуляющих знаков, в отношениях с которыми ухо надо держать востро.

Близнецы

У них сочетается тяга быть всегда свободными, и жажда ощутить что-то новое. Из-за этого Близнецам сложно быть постоянными. Они все время будут находиться в поисках новых ощущений и эмоций, впечатлений, знакомств.

Даже любя одного человека, Близнецы будут искать острых ощущений на стороне. Из-за знакомства с новыми людьми устоять перед соблазном бывает сложно.

Стрелец

У этого знака зодиака нет необходимости часто менять половых партнеров и сексуальные связи. Но тут в дело вступает психология. Ведь человеку, рожденному под знаком Стрельца, измены позволяют чувствовать себя обаятельным, популярным у противоположного пола, сексуальным и привлекательным. Такой метод самоутверждения сложно назвать правильным, но Стрельцам он присущ.

Рыбы

Близнецы и Стрельцы сомневаются в измене своему партнеру, а вот Рыбы легко идут на принятие такого решения. Связано это с тем, что Рыбы живут эмоциями и чувствами, из-за чего от интрижки на стороне отказываются редко. Но отступить могут по одной причине – страх, что поймают. Если же все-таки Рыб поймали на месте преступления, то они смогут выкрутиться и соврать, не краснея. При этом этот знак Зодиака очень любит свою вторую половину, но эмоции и новые ощущения ищут на стороне.

Весы

Пускается на измены легко, используя для этого необычный подход. При этом сексуальная измена случается реже, чем кажется. Весы обожают флиртовать, давать намеки, поражать объект желания. И все это ради того, чтобы ощутить внимание со стороны незнакомых людей. Вторым половинкам Весов приходится нелегко, но поменять природу своих любимых не в силах.

Овны

Знак, который изменяет ради чистого любопытства. Овны, как мужчины, так и женщины, первыми легко проявляют инициативу и говорят о своем желании. Такой охотничий инстинкт приводит к изменам и неверности. Овны часто изучают свою цель, ухаживают за ней, а потом ждут награду, которую всегда получают. Вторые половинки долго будут теряться в догадках, касающихся измен Овнов. Ведь подловить их на пристрастиях сложно.