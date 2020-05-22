Онлайн-кассы для УСН в Челябинске

Не знаете, где в Челябинске приобрести онлайн-кассы для УСН? На сайте https://hashdesk.ru/chelyabinsk/catalog/online-kassy/usn/ они представлены в широчайшем ассортименте. Стоит подробнее рассмотреть лучшие модели.

АТОЛ 91Ф Lite

Является самой бюджетной моделью из линейки автономных касс, выпускаемых компанией-производителем «Атол». Это подходящий вариант для начинающих предпринимателей, только знакомящихся с подобным оборудованием. Главная особенность рассматриваемой модели – передача данных в ОФД через сим-карту. Не предусмотрены интерфейсы вай-фай и Ethernet, но для многих ИП они не так нужны и важны.

Главные плюсы этой онлайн-кассы:

Соответствие требованиям 54ФЗ.

Доступная цена оборудования и запчастей для него.

Автономная работа – до 8 ч.

Можно подключить банковский пин-пад.

Интерфейс прост и интуитивно понятен.

Есть облачный личный кабинет, позволяющий быстро загружать номенклатуру товаров, просматривать статистические данные, выгружать данные в Excel.

АТОЛ 91Ф

Представляет собой экономичную модель онлайн-кассы. В отличие от облегченной версии (она была рассмотрена выше), оснащена не только 2G, но и интерфейсами Ethernet и вай-фай. Использовать АТОЛ 91Ф можно почти в любых условиях, не сталкиваясь с какими-то трудностями.

Каковы главные особенности и преимущества этой модели? Во-первых, такая онлайн-касса может работать и от аккумулятора, и от сети. Во-вторых, аппарат отличается небольшими габаритами, легким весом. В-третьих, любой ИП без труда разберется с функционалом модели. В-четвертых, не может не радовать невысокая цена устройства и запчастей к нему.

ЭВОТОР 7.2

Это не просто онлайн-касса, а компактный смарт-терминал, обладающий богатым функционалом. Аппарат создан на базе планшета, оснащенного сенсорным экраном. Он выполняет функции фискального накопителя, чекового принтера и компьютера.

Находящийся под определенным углом дисплей позволяет ИП легко и достаточно быстро разобраться в меню. Чтобы убедиться в том, что этот скромный по размерам аппарат может многое, надо выполнить установку некоторых приложений. Данная модель онлайн-кассы на все 100% отвечает требованиям действующего закона 54-ФЗ. В реестр ФНС ее внесли под наименованием “Эвотор СТ2Ф“. Работать с ней могут ОФД, прошедшие регистрацию. Позволяет принимать платежи наличными средствами и карточкой, выпущенной любым банком.