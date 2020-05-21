Как лень и нежелание убирать дом приводят к ожирению

Лень часто одолевает нас. Бывают моменты, когда ничего не хочется делать. Вы устали, вы перегорели и вам необходим отдых. Хорошо, если это состояние быстро проходит. Наверное, это зависит и от самоорганизованности, от собственной силы воли и от понимания. Но, зачастую, это состояние затягивается. А знаете ли вы, что женщины, которые элементарно не могут организовать чистоту и порядок в своем доме, склонны к полноте и ожирению.

Британские ученые пришли к выводу, что женщины, которые не хотят, и не желают выполнять свои обязанности по дому, приобретают лишний вес. Человечество всегда стремится облегчить жизнь женщины-хозяйки. Изобретается новая вспомогательная техника: пылесосы, посудомоечные машины, стиральные машины, микроволновки. Но ученые пришли к единому мнению, что если представительница прекрасного пола не делает домашней работы, то она постепенно обрастает жиром и теряет над собой контроль.

Научные работники сопоставили две модели женщин. Первые – женщины 1980-х годов и современные представительницы. Сегодняшняя женщина больше посвящает себя карьере, чем бытовым вопросам. Она строит деловые отношения, организует бизнес, ищет деловых партнеров, посвящает себя этому дело. Как вы думаете, у нее остается время на решение бытовых проблем? Другой вопрос, а ее они беспокоят? Конечно, нет. Ей это совсем не интересно. Свое свободное время она проводит лежа на кровати, иначе ее сил, просто не хватит. Барышня 80-х годов, больше посвящала себя дому. Она меньше работала, и умело расставляла приоритеты. Поэтому если сравнить по внешним параметрам, то современная леди по габаритам опережает женщину 80-х. И это существенная разница.

Любая физическая активность способствует сжиганию лишних калорий, которые вы накопили за день. Современные технологии обеспечили отдых, но не убрали лишние калории. Поэтому, если вы длительно сидите у компьютера или у телевизора, возьмите веник, а не пылесос и подметите весь дом. После, можете пройтись и пылесосом, но эффективнее все же, окажется обычный веник. Нет времени на спортзалы и тренажерные залы, тогда помойте посуду, переставьте мебель и промойте под каждым девайсом вашего интерьера. Главное, не сидеть на месте. Найдите себе занятие и проведите время с пользой, для себя.

Всегда думайте о своем внешнем виде. Смотрят не в душу, смотрят на фигуру. Всегда держать себя в форме – выработка силы воли. А это значит, что вы на пути к успеху в любом начинании.