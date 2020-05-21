Массаж лица гуаша и массаж лица ложками — эффективные техники омоложения

С возрастом увядающая кожа становится главной проблемой каждой женщины. Сейчас существует масса способов решения данной проблемы. Одним из них является техника массажа лица. Существует множество техник. Специалисты советуют использовать самые распространенные: массаж ложкой и методом гуаша.

Особенности массажа лица гуаша

Гуаша представляет собой массаж с воздействием на биологически активные точки. Впервые гуаша появилась в Китае. Само название переводится как «соскрести старое». Во время процедуры специалисты используют каменные или роговые скребки. Скребки передвигают по коже, воздействуя на каждую биологическую точку. Скребковый массаж активизирует все точки на теле. Процедуру можно проводить в салоне и дома.

Массаж проводится, начиная от центра лица. Скребки передвигают от центра по массажным линиям. Массаж мягко влияет на кожу. Технику можно проводить как на сухую кожу, так и с использованием крема.

Каковы преимущества?

При массаже кожа не растягивается. И поэтому гуаша подходит всем женщинам. По словам специалистов, массаж подходит женщинам, которые делали ботокс. Для процедуры используется нефритовая скребка. К другим преимуществам относятся:

Улучшение лимфотока и кровообращения. Очищение капилляров от ненужных шлаков. Повышение скорости регенерации клеток. Благодаря этому происходит омоложение лица. Снятие усталости и восстановление нервной системы.

В итоге кожа приобретает сияние и гладкость.

Особенности ложечного массажа

Массаж лица при помощи ложки впервые появился в Германии. Автором является косметолог Рене Кох. Рене считал, что самая обычная ложка может стать отличным инструментом для избавления от морщин. Косметолог провел ряд тестирований и доказал действенность ложки. Для массажа потребуется 2 емкости с горячей и холодной водой. Вместо воды можно использовать чай или отвар из трав. Размер ложки выбирается по личным предпочтениям. Для массажа понадобится 2-8 ложек. Массаж будет более эффективным, если массировать 2 горячими и холодными ложками одновременно. Массаж декольте и шеи проводится поэтапно:

Температура горячих ложек должна быть комфортной. Поглаживание кожи на шее проводится выпуклой стороной. Массаж проводится снизу-вверх. Ложки нужно повторно окунуть воду, когда они остынут. Массаж проводится по коже за ушами. Все поглаживания проводится по сторонам. В самом конце нужно провести массаж холодными ложками.

Массаж лица

Для начала горячие ложки прикладывают на подбородок и проводят их по направлению к вискам. Такие же манипуляции проводятся на крыльях носа. Нос нужно массировать сверху вниз. После носа нужно переходить к массажу лба. Ложки прикладывают на центр лба. Ложки нужно проводить по направлению к вискам. Массаж глаз и губ проводится холодными ложками. В конце нужно провести небольшие постукивания по лицу.

Каковы преимущества?

Для начала массаж ложками доступен и не требует дорогостоящих кремов и приборов. К другим преимуществам относятся:

Ложки разглаживают кожу и усиливают лимфоток. Омоложение и тонизирование кожи.

Можно комбинировать все техники или применять только одну. Главное систематичность и правильное проведение с грамотным уходом.