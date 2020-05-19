Влюбленность, даже если она мимолетная, может стать настоящей проблемой. Ведь, чаще всего, женщине приходится оставаться наедине со своими чувствами. Рано или поздно, это становится поводом для того, чтобы искать способ забыть о любимом человеке. Но реально ли это сделать?

Случайная связь – это случай, который не получил продолжения

Несмотря на то, что непродолжительный роман принято считать “случайной интрижкой”, в нем нет ничего случайного. В такие отношения вступают только те, кто их ищет. Если вы поддались мимолетным эмоциям, значит вы хотели им поддаться и это нужно принять. Разница только в одном – в мотивации. Одинокие люди стремятся выстроить из подобной интрижки долгосрочные, крепкие отношения, а женатые (замужние) – получить то, чего им не хватает в браке.

Женский взгляд

Женщина живет эмоциями и это факт. Она видит отношения сквозь розовые очки и не способна относиться к ним с легкостью. Для женщины важна каждая, даже самая несерьезная интрижка.

Когда на арене появляются чувства, женщина теряет способность мыслить разумно. Она отказывается видеть очевидное и готова закрыть глаза даже на самые жестокие и беспринципные поступки.

Мужской взгляд

С мужчинами все иначе. Они также быстро забывают о мимолетных отношения, как и вступают в них. Для мужчин эмоции не имеют практически никакого значения, им важна физика. Большинство из них не стремится к построению продолжительных отношений, им важно поставить “галочку” за завоевание очередной женщины.

Как забыть любовника?

Кратковременные, ни к чему не обязывающие романы могут наполнить жизнь массой положительных эмоций, сделать ее ярче и, в некотором смысле, лучше. Чаще всего, они остаются лишь в воспоминаниях, заканчиваясь задолго до того, как начнут развиваться. Все дело в том, что чем ближе вы начинаете узнавать своего любовника, тем меньше чувств вы к нему испытываете. Он начинает открываться для вас с другой стороны, становится менее загадочным и прекрасным. Но так бывает далеко не всегда. В некоторых случаях, чувства остаются и тогда возникает вопрос – как вычеркнуть человека из своего сердца?

К сожалению, науке не известно лекарство, которое могло бы излечить от неудачной любви. Единственно, что может помочь забыть человека – это время. Ведь даже самое яркое и большое пламя способно потухнуть, если не добавлять в него дров.

Но помочь себе все-таки можно. Измените акценты. Попробуйте увидеть в любимом человеке не только хорошие, но и плохие стороны. Задумайтесь о том, что ситуация могла бы принять негативный оборот, если бы отношения получили продолжение. Ведь далеко не всегда подобная история может закончиться хорошо.

Не пытайтесь обвинить себя. Даже если вам кажется, что вы виноваты в том, что отношения сошли на нет, выбросьте эту мысль из головы. Помните о том, что вы – самая лучшая и прекрасная женщина. И вы должны в это верить!