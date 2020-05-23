Критерии грамотного выбора гинеколога

Женское здоровье должно поддерживаться на таком же уровне, как и женская красота. Представительницы слабого пола тщательно выбирают парикмахера, мастера по маникюру, часами ходят по магазинам с одеждой или обувью. То же самое касается и врачей: выбор хорошего гинеколога имеет огромное значение, ведь репродуктивная функция женского организма всегда стоит на первых местах. В государственных и частных учреждениях можно подобрать специалиста, учитывая все свои потребности.

Обычно профессиональную зрелость и опыт работы гинекологи набирают годам к 40 (хотя бывают и исключения). Наличие очереди у врача может быть двояким показателем. С одной стороны, он пользуется популярностью у народа. Однако это может служить показателем низкой скорости приёма и обслуживания пациенток. Также критерием хорошего специалиста служит наличие учёных степеней, различных грамот и сертификатов в области гинекологии, посещение врачом семинаров и конференций. Конечно, важно обратить внимание на квалификационную категорию, которая увеличивается соответственно стажу работы.

Не помешает ознакомиться с отзывами пациенток в интернете и в реальности. Правда, к некоторым отзывам (особенно на сайтах) стоит отнестись с осторожностью: может иметь место банальная «накрутка» рейтинга. Но общее впечатление получить можно, даже учитывая то, что всем пациенткам угодить невозможно. Частные клиники тоже не всегда бывают честными: нередко они заказывают написать отзывы со стороны, а наличие различных достижений у работающих там специалистов не всегда соответствует действительности. Впрочем, бывает такое редко, и в большинстве случаев частные гинекологи могут предоставить действительно качественные диагностику и лечение (за большие деньги, разумеется).

Если возникла необходимость обратиться именно к акушеру-гинекологу, то нужно помнить и о необходимости встать на учёт в поликлинику по месту жительства в женскую консультацию. Негосударственные медицинские организации законодательно не могут выдавать листок нетрудоспособности, по которому декретный отпуск может быть оплачен.

Хороший гинеколог не торопится во время осмотра и манипуляций (конечно, если речь не дёт о жизнеугрожающих состояниях). Врач не должен отвлекаться на беседы с посторонними людьми, медсёстрами или разговаривать по телефону. Грамотный специалист постарается объяснить все проблемы доступным обычному населению языком, без специфических терминов. Хорошим можно назвать гинеколога, который деликатен и осторожен, перед процедурами предлагает пациентке подписать письменное добровольное согласие на обследование и манипуляции, а заключение и рекомендации пишет более-менее разборчиво. Но и любой врач, не только гинеколог, должен подробно объяснить (а не только написать на листке из блокнота) схему лечения, необходимые анализы и время следующего обращения, а также соблюдать врачебную тайну.