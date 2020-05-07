Как попасть в модельный бизнес

Наверняка в детстве немало девушек мечтало о том, чтобы стать моделью. А с развитием новых технологий и программ, типа фотошоп, стать фотомоделью стало еще легче, главное иметь базовые физические данные.

Но кроме молодости, стройности и привлекательной внешности не помешают и другие физические черты. Например, какая-то изюминка во внешности в виде пухлых губ, веснушек, выразительных глаз или еще чего-то подобного. Также нужно учитывать и сферу модельного бизнеса. К примеру, для рекламы маникюра или ювелирных изделий нужно иметь изящные руки.

Варианты как стать моделью

Модельная школа. Это самый банальный и распространенный вариант. И самый надежный. В таких заведениях учат всем необходимым навыкам, а после окончания подбирают руководителей для выпускниц. К минусам такого способа можно отнести дороговизну курсов. К тому же далеко не все девушки проходят обучение, так как это сложнее, чем может показаться на первый взгляд, так как в школах довольно строгие правила и высокая физическая нагрузка. Но после окончания обучения можно выбирать в какой сфере модельного бизнеса работать.

Конкурс красоты. Такие конкурсы проводятся в каждом городе практически ежегодно. К плюсам такого способа можно отнести то, что на такие конкурсы могут попасть девушки, никогда не учившиеся в модельных школах. Но пройдя отбор, участницы все равно проходят обучение в несколько месяцев. Другой плюс – это то, что большинство участниц, даже не заняв призовые места, попадают в поле зрения модельных агентств и других организаций, которые ищут моделей.

Знакомые. Или знакомые знакомых. Можно попытаться через своих знакомых выйти на людей в модельном бизнесе. Такое может сработать далеко не всегда и не очень быстро, так как цепочка знакомых может тянуться довольно долго. Обычно обращаются к фотографам, у которых могут быть связи в агентствах.

Кастинг. Иногда можно попробовать себя в кастингах, которые проводят журналы, косметические компании, рекламные агентства, или при подборе на массовку для клипа.

Что нужно

Правильные пропорции фигуры, близкие к стандартным 90-60-90, длинные ноги. Высокий рост, от 170см, а еще лучше от 175см. Никаких видимых дефектов кожи или внешности, вроде растяжек, шрамов, заметной асимметрии. Привлекательная внешность: густые ресницы, пухлые губы, красивые глаза, волосы. Большим плюсом будет портфолио со снимками от профессионального фотографа, также желательно иметь разноплановые снимки с разных ракурсов. Можно упомянуть опыт участия в любых конкурсах красоты, обучение в модельной школе.

Хорошо иметь высокую стрессоустойчивость. И, очень важно, не забывайте заключать официальный контракт и внимательно его читать.