Как повысить уровень коммуникации: 4 метода

Коммуникативные навыки человек развивает на протяжении всей жизни. Некоторым очень легко удается заводить новые знакомства. У других возникают трудности уже на первых порах общения с незнакомым человеком. С чем связаны эти особенности. Почему для кого-то общение — это удовольствие и великая награда, в то время, как другой чувствует себя скованно, неуютно в обществе малознакомых людей. Конечно, в данном случае все зависит от индивидуальных составляющих личности, характера, темперамента. Но улучшить свои навыки общения может каждый. В этом нет ничего непостижимого и сложного. Что же все-таки влияет на качество диалога? Какие на первый взгляд обычные упражнения и методики помогут повысить уровень коммуникации?

Медитация

Медитация – отличный помощник для снятия стресса. Если человек регулярно медитирует, это оказывает положительное влияние на организм. Также у таких людей более развит уровень эмпатии и сострадания. Ученые США провели исследование. В эксперименте приняли участие люди разной возрастной категории. На протяжении нескольких недель они выполняли медитативные упражнения. В завершении курса им дали задания, участникам предложили прочитать эмоции по фотографии незнакомцев. Оказалось, что большинство правильно описали чувства и состояние людей, изображенных на снимках.

Просмотр фильмов

Казалось бы, что полезного можно извлечь от просмотра сериалов. Но оказывается, что наблюдая за жизнью героев и полюбившихся персонажей, человек учится сопереживать, выстраивать логическую цепочку действий, рассуждать. Из этого становится очевидно, что телевизионные мелодрамы, комедии, драмы помогают улучшить навыки общения. Но следует помнить, только качественные кинокартины способны затронуть за живое и пробудить искренние эмоции.

Новые знакомства

Не для кого не является секретом, что лучший способ развить коммуникативные навыки – это знакомство с новыми людьми. Особенно, это оптимально если опыт был положительным. Сегодняшний мир открывает большие возможности. Каждый может встретить своих единомышленников в виртуальном пространстве, социальных сетях, клубах по интересам. Никогда не стоит замыкаться в себе, новая встреча — это шаг на пути к яркому, светлому будущему.

Личный Дневник

Человеку сложно разобраться в чужих эмоциях и чувствах, если он путается в своих собственных. Поэтому ведение дневника помогает отлично тренировать самопознание и эмпатию. Для того чтобы достичь успеха в любом деле, всегда следует начинать с себя. Работа над собой самая многогранная и сложная. Записи помогут анализировать свои реакции, настроение, тем самым сделать проекцию на других людей. Многим кажется, что это не что иное, как самокопание и пустая трата времени. Но это далеко не так. Ведение дневника способно освободить человека от негативных переживаний, помочь выплеснуть на бумагу разрушительные эмоции, справиться со стрессом. Это в свою очередь способствует развитию лидерских навыков, улучшает взаимодействие с людьми.