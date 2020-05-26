Лазерная эпиляция: отзывы врачей, особенности процедуры и «подводные камни»

Не так давно эпиляция с применением лазера входила в категорию самых востребованных косметологических процедур. Но сегодня можно честно заявить о том, что многие владельцы салонов красоты, желающие побольше заработать, ставят клиентов под удар. Если процедура была проведена некачественно или неквалифицированным специалистом, то последствия могут быть печальными.

Отзывы врачей

Многие врачи предупреждают дам: лазерная эпиляция не гарантирует полное исчезновение волос. У нее иная задача – уменьшить волосяной покров, если он перешел рамки нормального. Это значит, что данная процедура скорее лечебная, чем косметологическая.

Доктора говорят о том, что нельзя отправляться в салон на лазерную эпиляцию, когда вам вздумается. Перед процедурой следует проконсультироваться с врачом.

«Подводные камни»

Учеными до сих пор не установлены настоящие механизмы роста волос. А значит, никто не может со 100%-ной уверенностью сказать вам, какие последствия возникнут после вмешательства в этот процесс.

Не стоит забывать о гормональном балансе. На удаление волосков гормоны могут отреагировать весьма неожиданно. Не исключено, что рост волос после прохождения этой процедуры лишь усилится, а сами волоски станут более темными и выраженными.

До конца не исследовано и действие самого лазера. Его создавали в военных целях, а со временем он «перекочевал» в медицинскую сферу. Поэтому никто не может точно сказать, что от него больше – пользы или вреда.

Противопоказания

Прежде чем записываться на процедуру, стоит ознакомиться с возможными противопоказаниями. В некоторых салонах даже настаивают на предварительной консультации с врачом.

ЛЭ не проводят:

если имеются заболевания кожи либо ее повреждения;

при наличии загара;

тем, кому нет 18 лет;

дамам в «положении»;

если в местах проведения процедуры есть родинки;

при сахарном диабете, онкозаболеваниях;

если волосы седые или очень светлые;

при наличии герпеса.

Возможны ли осложнения

От того, насколько качественно была выполнена процедура, зависит ее результат. Если ЛЭ проводил неквалифицированный мастер, то последствия могут быть негативными.

Возможные реакции организма:

ухудшение или утрата зрения;

появление шрамов и рубцов;

аллергическая реакция;

нарушения гормонального фона;

ожоги кожных покровов;

гиперпигментация;

боязнь света.

Чем отличается от фотоэпиляции

Ответ на этот вопрос желают получить многие барышни. На самом деле, каких-либо существенных различий у двух процедур нет. В основе их работы лежит один и тот же принцип. Однако фотоэпиляцию можно назвать более опасной. Ведь здесь оказывается воздействие не только на волоски, но и на кожные покровы. Велика вероятность получения ожога.