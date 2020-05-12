Преимущества и недостатки хны по сравнению с обычной краской

Хну часто выбирают те, кто боится испортить волосы обычной краской, содержащей пероксид и аммиак. Многих подкупает полностью растительный состав, но помимо их достоинств, у хны есть и недостатки.

Сейчас на прилавках магазинов можно встретит цветную, бесцветную и фиолетовую хну. Иранская цветная хна позволяет окрасить волосы в оттенки от ярко-оранжевого до каштанового с медным отливом. Бесцветная хна действительно не меняет оттенок волос, но зато укрепляет их. Поэтому это частый компонент различных лечебных масок для повреждённых волос. Фиолетовая хна некоторых настораживает и неспроста. От привычной хны в ней только название. Большую часть списка ингредиентов составляют различные синтетические красители.

Благотворное влияние хны выражается в механизме окрашивания. Чешуйки волос при нанесении краски стягиваются, и поэтому волосы долго радуют блеском и естественным оттенком. Наличие дубильных веществ обеспечивает регуляцию работы сальных желез и улучшение состояния кожи головы.

Преимущества такого окрашивания:

отсутствие едких химических красителей;

полностью натуральный состав;

возможность красить волосы во время беременности и лактации;

актуально для любого возраста;

способно избавить от перхоти;

дополнительный объем волос;

блеск и гладкость.

Недостатки, с которыми неизбежно придется мириться:

непредсказуемый результат на окрашенных волосах. Даже опытные парикмахеры и колористы не смогут предсказать, какой в итоге оттенок получится, если часть волос, например, имеет свой натуральный оттенок, а часть ранее окрашена обычной краской;

натуральный краситель в составе хны не способен полностью закрасить седину;

плачевный результат окрашивания обычной краской после хны. Мастера-парикмахеры говорят, что они не советуют пытаться красить волосы даже профессиональными составами после хны. Так как она забивается в структуру волоса, и пигмент не может в него проникнуть. В итоге многие получают различные оттенки зелёного. В таких случаях приходится только ждать, пока окрашенные хной волосы отрастут, срезать их и потом уже приступать к привычному окрашиванию;

нежелательно использовать с химической завивкой. Дело в том, что хна выпрямляет волосы и, разумеется, делает это не очень равномерно, поэтому она не годится для избавления от химической завивки;

риск пересушивания. Связан с большой концентрацией дубильных веществ, поэтому с хной нужно быть осторожными обладательницам сухих и ломких прядей;

пигмент сильно въедается в кожу и ногти. Поэтому руки нужно защитить прочными перчатками, а на кожу головы можно нанести оливковое масло либо жирный крем.